Las aplicaciones de iPhone distribuidas por Telegram amenazan la privacidad

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Las aplicaciones de iPhone distribuidas por Telegram amenazan la privacidad

Kaspersky Lab ha descubierto una nueva amenaza de seguridad dirigida a los usuarios de dispositivos iOS. Según los expertos, versiones falsas de aplicaciones populares, cargadas con módulos maliciosos, se distribuyen activamente a través de canales de Telegram en ruso. Esta situación vuelve a poner de relieve la importancia de proteger los dispositivos móviles y los datos personales. Ixbt.com informa de ello.

Los delincuentes modificaron el código de programas legítimos para instalar en ellos un módulo espía especial destinado a recopilar datos de los usuarios. Los análisis muestran que entre las aplicaciones peligrosas hay marketplaces populares, un editor de fotos y servicios para ver contenidos de vídeo.

¿Cómo funcionan las aplicaciones falsas y qué información vigilan?

Los expertos señalan que las aplicaciones comprometidas no funcionan continuamente en segundo plano. Sin embargo, cuando el usuario abre la aplicación, el módulo espía se activa y empieza a recopilar información importante sobre el dispositivo. En particular, el programa puede robar los parámetros de memoria, el estado de carga de la batería, la configuración regional, el código del operador móvil e incluso datos precisos de geolocalización.

Además, el software malicioso puede detectar si el dispositivo tiene jailbreak, crear capturas de pantalla automáticamente y enviarlas a los delincuentes. Algunas aplicaciones modificadas no contienen código malicioso directamente, pero incluyen enlaces que dirigen al usuario a un canal de Telegram donde se distribuyen archivos peligrosos.

Mecanismo de instalación y normas de seguridad

Estas aplicaciones se distribuyen eludiendo el entorno oficial de la App Store. El proceso de instalación es complejo: se invita a los usuarios a descargar un archivo IPA especial y comprar un certificado de desarrollador. Después, la aplicación se instala en el iPhone mediante herramientas de terceros como eSign o Scarlet.

Los expertos advierten firmemente de que el uso de métodos tan sospechosos puede provocar la filtración de datos personales. Kaspersky Lab recomienda descargar aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales y fiables. Si un programa no está disponible en la tienda oficial, se aconseja instalarlo solo mediante los métodos oficiales indicados por el propio desarrollador.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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