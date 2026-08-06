Quería ser un superhéroe: un niño de 8 años fue hospitalizado tras una picadura de araña

En Bolivia, un niño de 8 años fue hospitalizado después de dejarse picar deliberadamente por una araña venenosa llamada viuda negra. Al parecer, pensó que así se convertiría en un superhéroe como Spider-Man.

Según los informes, el niño vio las marcas rojas de la araña y las relacionó con la araña radiactiva de las películas de Marvel. Por eso creyó que la picadura le otorgaría poderes sobrenaturales y dejó que la araña lo mordiera deliberadamente.

Sin embargo, el veneno de la viuda negra se considera muy peligroso, especialmente para los niños. Puede causar dolor intenso, fuertes espasmos musculares, náuseas y graves síntomas relacionados con el sistema nervioso.

Cuando el estado del niño empeoró, fue trasladado de inmediato al hospital. Los médicos le administraron un antiveneno y mantuvieron su estado bajo vigilancia constante. Tras el tratamiento, el niño se recuperó.

La historia se difundió ampliamente en las redes sociales y sorprendió a muchas personas. El hecho de que el niño creyera sinceramente en una trama de superhéroes generó un intenso debate.

Después del incidente, especialistas médicos aprovecharon el caso para recordar a los padres que las películas de ficción y las historias de superhéroes pueden influir mucho en la imaginación de los niños pequeños. Subrayaron la importancia de explicarles la diferencia entre el cine y la vida real.