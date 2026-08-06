Ford presenta la nueva pick-up eléctrica Fathom por 28 350 dólares

Ford ha anunciado oficialmente su vehículo eléctrico de nueva generación, una pick-up eléctrica llamada Fathom. Su precio inicial es de 28 350 dólares y se espera que alcance los 29 945 dólares con los gastos de entrega. Según ixbt.com, esta cifra se sitúa ligeramente por debajo del importante umbral financiero de 30 000 dólares que la empresa llevaba planificando desde 2025. El proyecto se considera un paso importante en un mercado automovilístico muy competitivo. Techcrunch.com informa .

Este nuevo modelo es la segunda pick-up totalmente eléctrica producida en serie por Ford después de la F-150 Lightning, o la tercera si se incluye la Ranger EV de producción limitada de los años noventa. Sin embargo, al igual que muchos otros fabricantes de automóviles en los últimos años, Ford se vio obligado a reducir sus ambiciosos planes iniciales de producción de vehículos eléctricos. Aun así, la Fathom es importante porque será el primer vehículo ensamblado sobre la nueva arquitectura Universal EV Platform (UEV) de la empresa, diseñada para reducir considerablemente los costes.

Política de precios y producción

El director ejecutivo de la empresa, Jim Farley, pretende aprovechar esta iniciativa para obtener ventaja frente a Tesla, líder del mercado, y frente a los numerosos vehículos eléctricos chinos competitivos que están llegando al mercado estadounidense. La Fathom se fabricará en una planta de Louisville, Kentucky. La presentación oficial del vehículo y el inicio de las reservas están previstos para principios de 2027, mientras que las primeras entregas a los clientes se esperan para el otoño de ese mismo año.

El precio inicial de 28 350 dólares establecido para la Fathom incluye únicamente una batería standard range basada en litio-ferrofosfato. Ford todavía no ha revelado qué distancia podrá recorrer el vehículo con una sola carga completa. Según explican los representantes de la empresa, el nombre Fathom fue elegido para expresar una comprensión profunda de las necesidades de quienes conducen el vehículo y de unas motivaciones distintas a las de los compradores tradicionales de pick-ups.

Capacidades técnicas e interior

Las características técnicas y el software del vehículo también merecen atención. La Fathom llegará con el servicio Apple Maps integrado en su sistema operativo y, según la información publicada el jueves, también será compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Sin embargo, se ha confirmado que la pick-up no funcionará con la próxima generación del sistema CarPlay Ultra de Apple.

El habitáculo está diseñado para cinco ocupantes y ofrece más espacio interior que el crossover Toyota RAV4. Además, el vehículo cuenta con una gran pantalla táctil de alta resolución y una llave digital. Al igual que las versiones F-150 Lightning e híbridas, la Fathom ofrecerá carga bidireccional. Todas las unidades serán compatibles con la tecnología BlueCruise, pero los compradores tendrán que pagar un extra para activar este sistema de asistencia a la conducción, que no exige mantener las manos en el volante.