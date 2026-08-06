Salah pone rumbo a Turquía: se hace oficial un fichaje inesperado

Mohamed Salahha dejado el Liverpool para unirse a su nuevo destino. El capitán de la selección egipcia firmó un contrato de dos años con el club turco Trabzonspor.

El futbolista de 34 años se incorporó a su nuevo equipo como agente libre. Así termina oficialmente su etapa de nueve años en Anfield, que convirtió a Salah en uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool.

Salah fue recibido por todo lo alto en Turquía

El fichaje de Salah se convirtió en el acontecimiento más importante del verano para los aficionados del Trabzonspor. Cientos de seguidores recibieron a la estrella egipcia a su llegada a Turquía y posteriormente se organizó una presentación especial en el estadio.

El acuerdo entre ambas partes contempla dos temporadas. Según Reuters, el salario anual de Salah asciende a 17 millones de euros. Además, el futbolista recibiría el 20 % de los ingresos por la venta de productos del club con su nombre, así como primas vinculadas a los resultados.

Este acuerdo es uno de los fichajes más sonados de la historia del Trabzonspor y demuestra que el club tiene grandes ambiciones tanto en Turquía como en Europa.

Termina una historia de nueve años en el Liverpool

Salah llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente de la Roma. Durante sus nueve temporadas en Inglaterra, se convirtió en el principal delantero del equipo, en su líder y en su goleador más regular.

El egipcio marcó 257 goles en 442 partidos con el Liverpool. Con el club ganó dos títulos de la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de la UEFA, la FA Cup y la League Cup en dos ocasiones.

La salida de Salah del Liverpool se anunció oficialmente ya en marzo. El futbolista y la directiva del club acordaron poner fin a su colaboración al término de la temporada 2025-2026.

Sus estadísticas en la última temporada fueron más modestas que en años anteriores. Salah disputó 41 partidos en todas las competiciones, marcó 12 goles y dio 10 asistencias.

¿Por qué el Trabzonspor?

Después del Liverpool, se esperaba que Salah eligiera Arabia Saudí, Estados Unidos o alguno de los otros grandes campeonatos europeos. Por eso, su llegada a Turquía fue una decisión inesperada para muchos.

La temporada pasada, el Trabzonspor terminó tercero en la Süper Lig turca y obtuvo el derecho a disputar la ronda de play-off de la Europa League. El club de la costa del mar Negro está considerado uno de los equipos más populares e históricos del país.

Se espera que la llegada de Salah tenga un gran impacto en el club, no solo sobre el terreno de juego, sino también en el plano comercial. Su nombre podría impulsar la venta de entradas y camisetas, los contratos de patrocinio y el interés internacional por el Trabzonspor.

Sin embargo, el delantero de 34 años también tendrá que asumir una gran responsabilidad. El club turco no espera de él solo que sea una estrella, sino que ofrezca resultados decisivos en la lucha por el título.

Una nueva decisión después del Mundial

Este verano, Salah también participó con la selección egipcia en el Mundial de 2026. Los egipcios alcanzaron los octavos de final por primera vez en su historia tras superar la fase de grupos y derrotar después a Australia en la tanda de penaltis.

En los octavos de final, Egipto plantó cara a Argentina, vigente campeona del mundo, pero terminó su recorrido en el torneo en esa ronda. En la clasificación final de la FIFA, el equipo ocupó el 15.º puesto.

Salah marcó contra Nueva Zelanda y contribuyó a la primera victoria de Egipto en la historia de los Mundiales.

Una nueva estrella llega al fútbol turco

Todavía es pronto para decir que la carrera de Mohamed Salah al más alto nivel ha terminado. Aunque sus cifras bajaron en la última temporada, su experiencia, velocidad y talento en los momentos decisivos pueden marcar una gran diferencia en el campeonato turco.

La principal pregunta ahora es si Salah podrá llevar al Trabzonspor al título después de escribir una gran historia en el Liverpool.

Se abre una nueva página para la estrella egipcia. Con un solo fichaje, el Trabzonspor ha atraído la atención no solo de Turquía, sino de todo el mundo del fútbol.

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