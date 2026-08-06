El Liverpool trabaja en el fichaje de Djed Spence

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El Liverpool trabaja en el fichaje de Djed Spence

El defensa de la selección inglesa Djed Spence, que llamó la atención por sus sólidas actuaciones en el Mundial, se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Según Goal.com, el Liverpool está considerando seriamente la posibilidad de incorporar al jugador durante el mercado de verano. Tras su brillante participación en el Mundial de Norteamérica, el valor de mercado del defensa de 25 años se disparó. Goal.com informa .

Al parecer, el entrenador del Liverpool busca nuevos talentos para reforzar aún más la línea defensiva del equipo. Entre los candidatos, Djed Spence destaca especialmente como el principal objetivo. El jugador, que militó cedido en varios equipos, entre ellos Rennes, Leeds United y Genoa, mientras pertenecía al Tottenham londinense, no encontró su mejor nivel hasta el final de la temporada 2025-2026.

El futuro de Spence en el Tottenham y su precio de traspaso

Aun así, el futuro del jugador en el Tottenham sigue siendo incierto. El entrenador del club, Roberto De Zerbi, considera a Pedro Porro y Andy Robertson sus principales laterales, por lo que se valora como muy probable la salida de Spence. Sin embargo, el nuevo contrato firmado con el club londinense en agosto del año pasado, vigente hasta junio de 2028, da ventaja al Tottenham en las negociaciones.

La directiva del club no tiene intención de vender a su jugador estrella a bajo precio. Según las fuentes, el Tottenham estaría dispuesto a dejarlo salir si recibe una oferta adecuada de unos 35 millones de libras esterlinas. No obstante, los Reds no están solos en la puja, ya que otros grandes clubes europeos también compiten por el internacional inglés.

El interés del Inter y la competencia

El Inter también está mostrando un gran interés en la carrera por Spence. Tras el fichaje de Denzel Dumfries por el Real Madrid, el club milanés ha señalado al inglés como su principal objetivo para reforzar el carril derecho. El gigante italiano incluso estaría dispuesto a aumentar su presupuesto de fichajes por un jugador que se espera que encaje en el sistema táctico de Cristian Chivu.

Los directores del Inter, Beppe Marotta y Piero Ausilio, temen que el precio del jugador aumente aún más y buscan cerrar el fichaje lo antes posible. El Liverpool, por su parte, espera atraer al defensa con el atractivo proyecto de su entrenador. Se prevé que la situación en torno al jugador se vuelva aún más intensa antes del cierre del mercado de fichajes.

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