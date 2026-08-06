Ex empleados de Spotify recaudan 10 millones de dólares para una start-up de IA enfocada en el comercio electrónico

Los antiguos ingenieros que crearon el sistema de recomendaciones musicales de Spotify fundaron la start-up Malachyte y recaudaron una inversión inicial de 10 millones de dólares para ampliar la tecnología Vector AI destinada a las compras en línea. Según TechCrunch, estos fondos se utilizarán para ampliar la distribución del producto y contratar a nuevos especialistas. Techcrunch.com informa de que

Sidd Motwani, Ian Anderson y Shivaditya Sinha participaron anteriormente en el desarrollo de la infraestructura de inteligencia conductual de la plataforma Spotify. Este sistema, denominado Vector AI, está diseñado no solo para basarse en las acciones pasadas del usuario, sino también para predecir sus intenciones y sus próximos pasos. Actualmente proporciona cerca del 90 % de las recomendaciones de la plataforma musical, que cuenta con más de 800 millones de usuarios.

Los problemas de las tiendas en línea tradicionales

Según los fundadores de Malachyte, hoy en día la mayoría de las tiendas en línea ofrecen el mismo enfoque a todos los compradores. La personalización se basa principalmente en el historial de compras, la segmentación demográfica o los perfiles de los usuarios que han iniciado sesión.

Como resultado, los clientes que visitan un sitio por primera vez ven un escaparate genérico igual para todos, mientras que los compradores habituales reciben recomendaciones basadas principalmente en lo que compraron antes y no en sus necesidades actuales. La nueva start-up pretende resolver este problema creando una experiencia de compra capaz de comprender en tiempo real la intención de cada comprador.

Las capacidades del Vector AI de doble cabeza

La plataforma de la empresa utiliza la tecnología «Vector AI de doble cabeza» para predecir qué producto querrá el comprador la próxima vez, comprender sus preferencias generales y mejorar continuamente el sistema a partir de sus acciones en tiempo real.

En una entrevista con TechCrunch, el director ejecutivo de Malachyte, Sidd Motwani, destacó que el sistema comienza a funcionar en cuanto se carga la página, basándose en el contexto disponible. Según explicó, las preferencias del usuario y lo que busca conseguir exactamente en ese momento se identifican con precisión durante una sola sesión.

Por ejemplo, la búsqueda «botas resistentes» y dos clics en una página de calzado con puntera de acero bastan para mostrar más arriba en la página la ropa de trabajo y los guantes. No se necesita ninguna cuenta ni historial previo, y cada acción adicional permite definir el perfil con mayor precisión.

La dirección también señala que los minoristas poseen los datos más valiosos sobre sus clientes, pero rara vez los utilizan en tiempo real. Cada movimiento del cursor, clic, уточнение de búsqueda y adición al carrito se analiza continuamente para determinar con mayor fiabilidad la intención del usuario.