Muhammad Salah firma un contrato con el Trabzonspor turco

El famoso delantero egipcio Muhammad Salah se incorporó oficialmente al Trabzonspor turco y firmó un contrato de dos años. Según Goal.com, el jugador llegó a la Süper Lig turca como agente libre tras despedirse del Liverpool. Goal.com informa de ello.

El pasado miércoles, el extremo de 34 años llegó a la ciudad de Trabzon para cerrar las negociaciones y formalizar el acuerdo. El Trabzonspor anunció este sonado fichaje el jueves, poniendo fin a todos los rumores sobre el futuro del jugador.

El final de una brillante etapa en Liverpool

Así llegó a su fin la inolvidable etapa de nueve años de Muhammad Salah en el club del Merseyside. Considerado uno de los delanteros más prolíficos de la historia del fútbol inglés, el experimentado futbolista disputó 442 partidos con los Reds en todas las competiciones, marcó 257 goles y dio 123 asistencias.

Con el Liverpool, ganó la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga. Sin embargo, su última temporada en Anfield fue algo complicada: el delantero solo marcó 7 goles en 27 partidos de la Premier League y, por primera vez en su carrera, no alcanzó las cifras de dos dígitos.

Trabzon y nuevos objetivos

Miles de aficionados recibieron al experimentado futbolista a su llegada al aeropuerto de Trabzon. Orgulloso de vestir la camiseta de su nuevo equipo, Salah no ocultó su asombro ante la enorme atención de los hinchas.

“Estoy muy feliz de estar en este ambiente maravilloso. Nunca había visto algo así. Hay cerca de 25.000 personas aquí, ¡es sencillamente increíble! Ya lo he conseguido todo. Ahora también quiero probar la experiencia del éxito en el Trabzonspor,” declaró el jugador durante la ceremonia de bienvenida.

Activo también en el panorama internacional, Salah llevó recientemente a la selección de Egipto hasta los octavos de final del Mundial de 2026. En esa ronda, los egipcios llegaron a ganar por dos goles a la vigente campeona, Argentina, pero terminaron perdiendo por 3-2.