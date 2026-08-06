Comienzan las entregas de sensores ultrarresistentes para las centrales nucleares rusas

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Comienzan las entregas de sensores ultrarresistentes para las centrales nucleares rusas

La empresa holding «Rosel», perteneciente a la corporación estatal rusa «Rostex», entregó al cliente la primera serie de sensores magnético-​​de contacto «Vulkan» destinados a centrales nucleares. Según ixbt.com, estos dispositivos están diseñados para funcionar en sistemas de tuberías de vapor a alta presión y pueden operar de forma continua incluso en las condiciones más extremas. Ixbt.com lo informa.

Estos sensores herméticos se instalan en el interior de las válvulas de las tuberías de vapor y controlan estrictamente su proceso de cierre. Según los especialistas, los nuevos dispositivos cumplen plenamente los requisitos más exigentes de seguridad y fiabilidad del sector energético.

Capacidades técnicas y resistencia

Los sensores «Vulkan» se distinguen por estar diseñados para condiciones de explotación extremadamente exigentes. En particular, los dispositivos pueden soportar temperaturas elevadas de hasta 350 grados. También resisten fuertes impactos y mantienen plenamente su capacidad operativa incluso en caso de un terremoto de la máxima intensidad calculada en las instalaciones de la central.

Una de las principales ventajas del dispositivo es que no requiere una fuente de alimentación eléctrica independiente para funcionar. En comparación con los sensores Hall tradicionales, estos dispositivos herméticos son más compactos y ofrecen un mayor nivel de fiabilidad.

Vida útil y uso

Según los datos facilitados, la vida útil de estos sensores está prevista para alcanzar hasta 5.000 millones de ciclos de conexión y desconexión. Esto permite utilizarlos durante muchos años sin necesidad de reemplazarlos.

La carcasa de los dispositivos está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, lo que aumenta aún más su resistencia en entornos agresivos. Como resultado, la vida útil garantizada de los sensores es de 12 años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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