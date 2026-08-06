Qué debe hacer Harry Kane para convertirse en una leyenda del Bayern

Se ha explicado qué debe hacer el delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, para hacer aún más brillante su etapa en Alemania y unirse a las leyendas del club. Aunque el capitán de la selección de Inglaterra se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados en Múnich, todavía se debate qué factores son importantes para que alcance el nivel de grandes nombres como Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Robert Lewandowski y Franck Ribéry. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Según GOAL, Dietmar Hamann, una figura destacada del fútbol alemán, compartió su opinión sobre el futuro del delantero inglés en el Bayern y su lugar en la historia del club. El exinternacional señaló que Kane se siente muy cómodo en Múnich y que su familia también está satisfecha con la vida en Alemania.

Un nuevo contrato y un lugar entre las leyendas

Harry Kane dejó el Tottenham en el verano de 2023 como máximo goleador histórico del club para trasladarse a Alemania. Con el Bayern de Múnich, puso fin a su larga sequía de títulos al conquistar campeonatos y copas nacionales. Aunque a su contrato actual solo le quedan 12 meses, las partes están cerca de firmar un nuevo acuerdo.

Según Hamann, si Kane expresa su deseo de quedarse en el club, la directiva del Bayern hará todo lo posible para renovar su contrato. Se cree que el delantero, que ha marcado 85 goles con la selección de Inglaterra y estableció un récord histórico, no tiene intención de regresar a la Premier League. Si juega varias temporadas más en Múnich, sin duda se convertirá en una de las leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia del club.