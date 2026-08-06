Los astrónomos detectan el primer jet de un agujero negro de masa intermedia

Astrónomos chinos y sus colaboradores internacionales han observado por primera vez en la historia de la exploración espacial un fenómeno poco común asociado a un jet (flujo de partículas relativistas) producido por un agujero negro de masa intermedia. El transitorio óptico AT2019ijn se detectó por primera vez el 31 de mayo de 2019 mediante el sistema ZTF, informa ixbt.com. Este descubrimiento demuestra que procesos potentes similares también ocurren en otros objetos cósmicos además de los agujeros negros supermasivos. Así lo comunica Ixbt.com que lo da a conocer.

Según las primeras observaciones, la llamarada alcanzó un pico óptico extremadamente alto, con una magnitud absoluta de −21,05. Sin embargo, algo sorprendió a los especialistas: a diferencia de los transitorios brillantes y azules que normalmente se desvanecen con rapidez, esta fuente mantuvo su color azul durante casi 47 días. En el rango óptico, su periodo de disminución a la mitad fue de 46,3 días, y la temperatura seguía superando los 15 000 kelvins incluso 50 días después de la llamarada.

Observaciones de radio y resultados inesperados

Las observaciones de radio cambiaron radicalmente el panorama científico. Se descubrió que el evento AT2019ijn no aparecía ni en el sondeo FIRST de 1998 ni en las observaciones de radio VLASS realizadas 613 días antes de la llamarada óptica. Sin embargo, 412 días después del descubrimiento, el sistema VLASS detectó esta fuente, cuyo brillo siguió aumentando.

El pico absoluto del flujo de ondas de radio se observó exactamente en el día 641. En ese punto máximo, la densidad de flujo de radio alcanzó 2 × 10³¹ erg/s/Gs. Esta cifra indica que la fuente era aproximadamente dos veces más brillante que cualquier transitorio óptico rápido o supernova observado en escalas temporales similares.

Análisis de modelos y observaciones futuras

Un análisis que combinó los datos de los telescopios VLA, ASKAP y uGMRT mostró que la radiación de radiofrecuencia se formó mediante un mecanismo sincrotrón en una onda de choque generada por la colisión del jet con el medio interestelar. Según los modelos obtenidos, el jet estaba dirigido en sentido contrario a la Tierra y su radiación inicial pasó inadvertida debido al efecto de beaming relativista.

Según los científicos, el pico de radio observado corresponde al momento en que el jet se ralentizó y su radiación se expandió hacia el cono de visión. El estudio de este fenómeno excepcional proporcionará en el futuro una base metodológica importante para buscar agujeros negros ocultos similares, continuando las observaciones de radio con cierto retraso después de la llamarada óptica.