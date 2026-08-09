Samsung Galaxy A18 supera la prueba de Geekbench

Según informa ixbt.com, el smartphone Samsung Galaxy A18, aún no presentado, ha aparecido en la base de datos del benchmark Geekbench. Se han revelado algunas características técnicas y datos de rendimiento de este dispositivo económico, identificado con el número de modelo SM-A185G, lo que permite hacerse una primera idea del futuro modelo. Al respecto, Ixbt.com informa .

El smartphone funcionará desde el primer momento con software moderno: el sistema operativo Android 17 y la interfaz One UI 9. Sin embargo, los resultados de las pruebas indican que Samsung ha utilizado una plataforma de hardware bastante antigua, lo que plantea varias dudas entre los aficionados a la tecnología.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El procesador MediaTek Helio G99 es el componente principal del dispositivo. Este sistema en un solo chip de 6 nanómetros se presentó por primera vez en 2022 y actualmente se considera obsoleto. Además, como el procesador no es compatible con redes 5G, el nuevo modelo podría quedarse atrás respecto a los estándares de comunicación modernos.

Según los datos de Geekbench, la versión probada solo contaba con 4 GB de RAM. Esto resulta algo inusual, ya que el Galaxy A18 de la generación anterior disponía de configuraciones con 6 y 8 GB de RAM. Por tanto, es posible que al menos una versión del nuevo smartphone tenga menos RAM que su predecesor.

Durante la prueba, el smartphone obtuvo 744 puntos en un solo núcleo y 2064 puntos en varios núcleos. Estas cifras son totalmente previsibles y habituales para el antiguo procesador MediaTek Helio G99.

Perspectivas y fecha de presentación

Por ahora, Samsung no ha proporcionado información oficial sobre la fecha de presentación del smartphone Galaxy A18. No obstante, la filtración de los resultados del benchmark indica que el desarrollo del dispositivo ha entrado en su fase final.

Según los expertos, la política de precios será decisiva para que un dispositivo económico con estas características encuentre su lugar en el mercado. Se espera que las demás funciones del nuevo modelo y su fecha de lanzamiento se conozcan en los próximos meses.