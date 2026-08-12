El valor de Blacksmith se dispara en la era de la aceleración del código mediante IA

Dado que el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial ha acelerado considerablemente el proceso de programación, el principal desafío actual ya no es escribir código, sino probarlo y validarlo. Según ixbt.com, la startup Blacksmith, especializada en pruebas de software, ha captado 45 millones de dólares en nueva financiación para aprovechar los cambios de este mercado. Techcrunch.com informa .

Tras una ronda Series B liderada por Peak XV Partners, la valoración total de Blacksmith alcanzó los 550 millones de dólares. Cabe recordar que, un año antes, cuando la empresa recibió una inversión de 10 millones de dólares en una ronda Series A, su valoración era de apenas 60 millones de dólares. Los inversores existentes, como GV y Y Combinator, también participaron en esta ronda, elevando el total recaudado por la startup a 58,5 millones de dólares.

Un nuevo problema provocado por la inteligencia artificial

Fundada en 2024, Blacksmith ayuda a las empresas a crear, probar y verificar software antes de ponerlo en producción. En una entrevista exclusiva, su cofundador y director ejecutivo, Aditya Jayaprakash, señaló que el número de clientes de la startup pasó en un año de algo más de 700 a más de 5.000. Entre ellos se encuentran empresas líderes como Mercury, Supabase, Clerk, Ashby y Expensify.

Las herramientas de programación basadas en inteligencia artificial, como Cursor, Codex de OpenAI y Claude Code, creado por Anthropic, han facilitado considerablemente la generación de código para los equipos de software. Sin embargo, como la calidad del código escrito por la IA no siempre está garantizada, resulta fundamental comprobar que funciona sin errores.

La posición de la empresa en el mercado y el entorno competitivo

Según Jayaprakash, la verificación del código sigue siendo uno de los principales obstáculos para los especialistas, y el problema cobra mayor importancia a medida que las personas escriben más código. Blacksmith comenzó como proveedor cloud para flujos de trabajo de integración continua, pero posteriormente amplió su plataforma con Codesmith, un agente de IA que corrige automáticamente el código defectuoso detectado.

Tras alcanzar un ritmo de ingresos anuales de 10 millones de dólares con solo 10 empleados, la startup amplió su equipo hasta 30 personas y elevó sus ingresos a varias decenas de millones de dólares. Algunos grandes clientes gastan más de 1 millón de dólares al año en la plataforma. Aun así, Blacksmith opera en un mercado muy competitivo.

Entre sus principales competidores se encuentran GitHub Actions, Cursor Automations, las funciones de verificación integradas en Codex y Claude Code, así como los servicios de prueba de código generado por IA ofrecidos por Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Jayaprakash afirma que su startup apuesta por la velocidad de las pruebas y una política de precios competitiva. En el futuro, Blacksmith planea crear un conjunto más amplio de herramientas para ayudar a los desarrolladores a escribir, validar e integrar software con mayor rapidez.