Thrive Holdings, respaldada por OpenAI, recauda 2.000 millones de dólares para implementar IA

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Thrive Holdings, respaldada por OpenAI, recauda 2.000 millones de dólares para implementar IA

Thrive Holdings, especializada en integrar tecnologías de inteligencia artificial en procesos empresariales tradicionales, recaudó 2.000 millones de dólares en una nueva ronda, con una valoración de 12.000 millones de dólares. Según ixbt.com, esta importante inversión, en la que participaron inversores destacados como SoftBank, D1 Capital Partners y Altimeter Capital, refleja la expansión de los fondos de capital privado en el sector de la IA. Techcrunch.com informa de ello.

Según The New York Times, la organización es una estructura independiente escindida de Thrive Capital, uno de los principales inversores de OpenAI. En diciembre de 2025, OpenAI compró su participación en Thrive Holdings. Como parte del acuerdo, OpenAI está enviando a sus empleados directamente a las empresas integradas en Thrive para ayudar a acelerar la aplicación práctica de las tecnologías de inteligencia artificial.

Una nueva etapa para la inteligencia artificial y los servicios empresariales

Thrive Holdings centra principalmente sus actividades en la contabilidad y las tecnologías de la información. Actualmente, más de 70 empresas operan bajo el paraguas de su plataforma. La compañía trabaja sobre todo en torno a dos pilares: la red contable Current, que reúne a más de 50 firmas y más de 2.000 especialistas, y la división de TI Shield, que engloba cerca de 20 empresas.

Según los datos proporcionados, los agentes fiscales autooptimizables TaxAI de la red Current procesaron más de 7.000 declaraciones de impuestos con una precisión del 98 %. Como resultado, el tiempo dedicado a la preparación fiscal se redujo en más de un 30 % en las firmas participantes. Al mismo tiempo, los productos de inteligencia artificial de la plataforma Shield multiplicaron por 36 la velocidad de resolución de las solicitudes al servicio de asistencia.

El foco está en las infraestructuras y los activos físicos

Parte de los fondos recién captados se destinará a abrir una tercera línea de negocio dedicada a los activos físicos. Según sus representantes, esta área se centrará en los servicios regulatorios relacionados con el entorno construido, incluidas las tareas necesarias para aprobar, construir, certificar y garantizar el funcionamiento de los activos físicos.

En una entrevista con TechCrunch, Anuj Mexndiratta, uno de los cofundadores de Thrive Holdings, destacó la necesidad de modernizar las infraestructuras críticas de Estados Unidos, aunque señaló que los proyectos suelen enfrentarse a complejidades locales, técnicas y legales. Según los datos disponibles, estos desafíos afectan directamente a los centros de datos, la industria manufacturera, la sanidad, la energía, el suministro de agua y las redes de transporte.

Según los expertos, aunque la inteligencia artificial no sustituya por completo el trabajo físico sobre el terreno ni las decisiones locales, puede facilitar considerablemente procesos manuales como la investigación, la elaboración de informes, la preparación de permisos, la documentación de inspecciones y el seguimiento del cumplimiento normativo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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