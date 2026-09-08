Mistral AI recauda 3 mil millones de euros de inversión

El laboratorio líder en inteligencia artificial de Francia, Mistral AI, anunció el martes que ha recaudado 3 mil millones de euros (aproximadamente 3,58 mil millones de dólares) en su ronda de financiación de serie D. La valoración total de la empresa tras esta ronda superó los 21 mil millones de euros (aproximadamente 24,39 mil millones de dólares). Según ixbt.com, esto establece un récord como la mayor captación de capital social en la historia de una empresa tecnológica europea. Así lo informa Techcrunch.com .

Esta importante ronda de financiación fue liderada por Samsung Electronics. También participaron como co-líderes el Scaleup Europe Fund, gestionado por EQT, y el inversor existente PSJ Equity. La dirección de Mistral informó que los fondos recaudados se destinarán a ampliar la capacidad de cómputo, construir infraestructura, acelerar el crecimiento comercial y fortalecer su posición a nivel internacional.

Cambios estratégicos y soberanía

La empresa destacó que su objetivo principal no es crear el próximo ChatGPT para Europa. Aunque los modelos de Mistral no están ampliamente extendidos en el mercado masivo, se posiciona como un laboratorio de IA independiente. La nueva financiación ayudará a implementar cambios estratégicos destinados a mitigar las preocupaciones sobre la dependencia excesiva de las tecnologías estadounidenses en Europa y otras regiones.

Además del plan para crear 1 gigavatio de capacidad de cómputo en Europa para 2030, Mistral introdujo en agosto herramientas que permiten a los clientes elegir en qué región se procesan sus solicitudes de IA. La empresa también ha comenzado a alojar modelos de IA de código abierto (open-weights) de terceros, con el fin de que los clientes mantengan un control total sobre los modelos que utilizan.

Alcance global y apoyo político

Mistral subrayó que su investigación fundamental es la base para la infraestructura, los productos y la soberanía. El laboratorio opera actualmente en 20 países y se centra en ayudar a gobiernos y grandes corporaciones a utilizar la IA. A diferencia de otros laboratorios como OpenAI y Anthropic, que se dirigen a un público más amplio, este enfoque está cumpliendo con las expectativas puestas en el campeón tecnológico francés.

La entrada de Samsung en el accionariado de Mistral también fue respaldada por las autoridades francesas. El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó en la red social X que esta ronda de financiación refleja el objetivo de Francia y Corea del Sur de construir una tercera vía en el ámbito de la IA. Asimismo, la empresa neerlandesa de semiconductores ASML desempeña un papel fundamental como socio clave e inversor.