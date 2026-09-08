Mistral AI recauda 3 mil millones de euros de inversión

·38·Tecnología
Mistral AI recauda 3 mil millones de euros de inversión

El laboratorio líder en inteligencia artificial de Francia, Mistral AI, anunció el martes que ha recaudado 3 mil millones de euros (aproximadamente 3,58 mil millones de dólares) en su ronda de financiación de serie D. La valoración total de la empresa tras esta ronda superó los 21 mil millones de euros (aproximadamente 24,39 mil millones de dólares). Según ixbt.com, esto establece un récord como la mayor captación de capital social en la historia de una empresa tecnológica europea. Así lo informa Techcrunch.com .

Esta importante ronda de financiación fue liderada por Samsung Electronics. También participaron como co-líderes el Scaleup Europe Fund, gestionado por EQT, y el inversor existente PSJ Equity. La dirección de Mistral informó que los fondos recaudados se destinarán a ampliar la capacidad de cómputo, construir infraestructura, acelerar el crecimiento comercial y fortalecer su posición a nivel internacional.

Cambios estratégicos y soberanía

La empresa destacó que su objetivo principal no es crear el próximo ChatGPT para Europa. Aunque los modelos de Mistral no están ampliamente extendidos en el mercado masivo, se posiciona como un laboratorio de IA independiente. La nueva financiación ayudará a implementar cambios estratégicos destinados a mitigar las preocupaciones sobre la dependencia excesiva de las tecnologías estadounidenses en Europa y otras regiones.

Además del plan para crear 1 gigavatio de capacidad de cómputo en Europa para 2030, Mistral introdujo en agosto herramientas que permiten a los clientes elegir en qué región se procesan sus solicitudes de IA. La empresa también ha comenzado a alojar modelos de IA de código abierto (open-weights) de terceros, con el fin de que los clientes mantengan un control total sobre los modelos que utilizan.

Alcance global y apoyo político

Mistral subrayó que su investigación fundamental es la base para la infraestructura, los productos y la soberanía. El laboratorio opera actualmente en 20 países y se centra en ayudar a gobiernos y grandes corporaciones a utilizar la IA. A diferencia de otros laboratorios como OpenAI y Anthropic, que se dirigen a un público más amplio, este enfoque está cumpliendo con las expectativas puestas en el campeón tecnológico francés.

La entrada de Samsung en el accionariado de Mistral también fue respaldada por las autoridades francesas. El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó en la red social X que esta ronda de financiación refleja el objetivo de Francia y Corea del Sur de construir una tercera vía en el ámbito de la IA. Asimismo, la empresa neerlandesa de semiconductores ASML desempeña un papel fundamental como socio clave e inversor.

Mistral AIInteligencia ArtificialTecnologíaInversiónSamsung
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tecno Camon Slim 5G presentado: 6,39 mm de grosor y batería de 6000 mAhTecno Camon Slim 5G presentado: 6,39 mm de grosor y batería de 6000 mAhHoy, 18:56Sony lanza la actualización de Android 17 para smartphones XperiaSony lanza la actualización de Android 17 para smartphones XperiaHoy, 18:23Samsung lanza la primera beta de One UI 9.0 basada en Android 17 para el Galaxy A55Samsung lanza la primera beta de One UI 9.0 basada en Android 17 para el Galaxy A55Hoy, 17:52El nuevo smartphone HMD Key 2 de HMD ha sido filtrado antes de su anuncio oficialEl nuevo smartphone HMD Key 2 de HMD ha sido filtrado antes de su anuncio oficialHoy, 17:24Lexar presenta el nuevo SSD NF100 para computadoras antiguasLexar presenta el nuevo SSD NF100 para computadoras antiguasHoy, 16:54Las ventas de smartphones Huawei Mate 80 superan los 9 millonesLas ventas de smartphones Huawei Mate 80 superan los 9 millonesHoy, 16:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar