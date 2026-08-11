La app de citas Bumble abandona la obligación de que las mujeres escriban primero

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La app de citas Bumble abandona la obligación de que las mujeres escriban primero

La popular app de citas Bumble ha abandonado oficialmente la regla que fue su principal característica durante más de diez años. A partir de ahora, cualquiera de las dos personas en las parejas heterosexuales puede enviar el primer mensaje, un cambio considerado uno de los giros más importantes en la historia de la app. TechCrunch.com informa .

Fundada en 2014, Bumble fue creada inicialmente como una alternativa a Tinder en la que solo las mujeres debían iniciar la conversación. Esta regla se introdujo para proteger a las mujeres de los mensajes no deseados y la atención excesiva en Internet, además de darles un control total sobre el proceso de citas.

Nuevas reglas y plazo de respuesta

La empresa no solo cambió la norma sobre quién envía el primer mensaje, sino que también amplió el plazo de respuesta para facilitar la experiencia de los usuarios. El periodo de 24 horas vigente hasta ahora se ha ampliado a 72 horas.

Este nuevo plazo permite a los usuarios dejar de consultar constantemente la app y adoptar un enfoque más flexible de la comunicación. Según la dirección de la app, esta medida reduce la presión excesiva y crea un entorno de conversación más natural.

Las razones detrás de las reformas

Según Whitney Wolfe Herd, fundadora y exdirectora de Bumble, esta actualización no supone abandonar la idea original, sino hacerla evolucionar. «Aunque que las mujeres dieran el primer paso fue una idea radical, el objetivo principal siempre fue crear una experiencia adaptada a las necesidades de los usuarios», explicó.

Los resultados de una encuesta realizada por la app también muestran que contribuyeron a preparar el terreno para este cambio. En concreto, el 66 % de las mujeres encuestadas afirmó preferir que los hombres escribieran primero. Además, más de la mitad de los participantes señaló que ampliar el tiempo de respuesta había mejorado su impresión general.

Resultados financieros y cambios en el negocio

Estos cambios estratégicos no están relacionados únicamente con los deseos de los usuarios. Según los últimos informes financieros, Bumble intenta mejorar sus resultados comerciales y superar sus dificultades. Los ingresos de la empresa en el segundo trimestre disminuyeron un 15,2 % interanual, hasta los 210,5 millones de dólares.

La empresa también espera que disminuya el número de clientes de pago en el tercer trimestre. Las nuevas funciones y la flexibilización de las reglas se consideran pasos importantes para aumentar la competitividad de la app y atraer a una nueva audiencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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