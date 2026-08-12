Cuktech presenta un cable con pantalla que carga dos dispositivos

Cuktech se prepara para lanzar un nuevo accesorio original diseñado para facilitar la vida diaria de los usuarios: un moderno cable de carga con pantalla integrada y capacidad para cargar dos gadgets al mismo tiempo. Según ixbt.com, este dispositivo se diferencia claramente de otros productos similares del mercado por sus capacidades técnicas y sus soluciones de diseño. Ixbt.com lo informa.

Al igual que sus productos anteriores, el nuevo cable cuenta con una cubierta trenzada de alta calidad que garantiza su resistencia mecánica y una larga vida útil. Para crear este gadget, el fabricante ha puesto especial énfasis en tres características importantes, cada una de ellas orientada a ofrecer un uso más cómodo y seguro.

Características técnicas y funcionalidades

En primer lugar, el cable de nueva generación podrá conectarse directamente al conocido ecosistema Mi Home . Esto permitirá a los usuarios integrarlo con otros dispositivos en un entorno de hogar inteligente y controlar los procesos con mayor comodidad.

En segundo lugar, los ingenieros han incorporado la posibilidad de cargar dos dispositivos diferentes al mismo tiempo. Ahora los usuarios podrán suministrar energía a dos gadgets con un solo cable, sin necesidad de utilizar cables adicionales ni adaptadores independientes.

Pantalla inteligente y funciones disponibles

En tercer lugar, el cuerpo del cable integra directamente una pantalla pequeña, compacta y práctica. A través de ella, los usuarios podrán consultar en tiempo real la potencia de carga actual y otros parámetros importantes.

Actualmente, el mercado de las tecnologías modernas busca ofrecer a los consumidores dispositivos no solo funcionales, sino también transparentes y fáciles de controlar. Soluciones innovadoras como la presentada por Cuktech contribuyen a elevar la experiencia de uso diario de los gadgets.