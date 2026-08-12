Cómo fracasó el acuerdo de 250 millones de dólares de VideoVerse

Presentada como un gran logro en el mundo de las start-ups indias, una adquisición de 250 millones de dólares quedó envuelta en una controversia. Se esperaba que VideoVerse, un servicio de recorte y edición de video, alcanzara el éxito internacional, pero el acuerdo se desmoronó por completo en menos de un año. TechCrunch Según la información publicada por TechCrunch, los inversores tienen dificultades para recuperar sus participaciones, mientras que el fundador de la empresa se encuentra en el centro de graves procedimientos judiciales. Sobre este tema, Techcrunch.com informa de lo siguiente.

VideoVerse comenzó como una start-up común y creció durante años con el apoyo de incubadoras. Su supuesto comprador, Minute Media —un medio deportivo internacional con operaciones en Nueva York y Tel Aviv— anunció en mayo la cancelación del acuerdo con VideoVerse. Se supo que ambas partes habían continuado operando como entidades jurídicas independientes incluso después del cierre de la operación.

Acusaciones de fraude y documentos falsos

Un representante de Minute Media declaró que la empresa decidió poner fin a la colaboración después de detectar discrepancias importantes en sus operaciones. Según las demandas y las declaraciones de los acreedores, Vinayak Shrivastav, director de VideoVerse, habría acumulado deudas ocultas y realizado operaciones sospechosas bajo la apariencia de actividades comerciales. El caso volvió a demostrar hasta qué punto pueden ser limitadas la confianza y las auditorías en el mundo de las start-ups.

Actualmente, los tribunales examinan varias demandas importantes. Por ejemplo, Bluestone Capital, que respaldó la start-up en 2023, presentó una demanda por fraude. Según los demandantes, VideoVerse incumplió las condiciones de inversión y se negó a pagar los fondos de la adquisición.

Demandas de acreedores y altos ejecutivos

En otra denuncia, los acreedores exigen recuperar una enorme deuda que Shrivastav habría contraído inmediatamente después de la adquisición: exactamente 64 millones de dólares. Las acusaciones señalan que el directivo utilizó documentos de fusión falsos, incompatibles con las condiciones reales del negocio, para engañar a los accionistas.

Los conflictos no se limitaron a los inversores externos, sino que también se extendieron dentro de la empresa. En una demanda independiente, el director de operaciones (COO) de VideoVerse afirmó que Shrivastav falsificó su firma y malversó decenas de millones de dólares después de la operación.

Impacto en el sector y riesgos futuros

Aunque VideoVerse no es muy conocida por el público general, ocupaba un lugar importante en una industria valorada en miles de millones de dólares gracias a herramientas automatizadas que convertían retransmisiones deportivas extensas en videos cortos para las redes sociales. Se esperaba que sus servicios de clipping, sencillos y rápidos, tuvieran una gran demanda en el deporte internacional.

Sin embargo, este caso puso de manifiesto la fragilidad de los contratos y de la transparencia financiera en el mercado de las start-ups. Los problemas legales actuales y la pérdida de confianza representan una lección importante no solo para esta empresa, sino para todo el ecosistema de start-ups de India.