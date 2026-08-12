Honor presenta en China un nuevo flagship con cámara robotizada e IA

Honor, una de las principales marcas tecnológicas de China, ha anunciado su smartphone flagship Honor Robot Phone, equipado con una cámara robotizada única. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo está despertando un gran interés en el mercado móvil gracias a la fotografía automática, el control mediante gestos y sus avanzadas funciones de inteligencia artificial. En China, el precio inicial de este avanzado gadget es de unos 1.500 dólares. Así lo informa Ixbt.com en este sentido .

Cámara robotizada e inteligencia artificial

La principal característica del smartphone es su cámara móvil montada sobre un estabilizador compacto de titanio. Este sistema, denominado Honor Titanium Agile Gimbal, ofrece 4DoF y permite que la cámara ultraligera de titanio gire hasta 360 grados por segundo. El dispositivo admite los modos de control de movimiento Tilt Lock, FPV, FPV Vertical y AI SpinShot. También puede detectar la fuente de sonido y mantener automáticamente a una persona en el centro del encuadre durante un vlog o una retransmisión en directo mediante la función AI Live-Tracking.

El modo YOYO Robot Mode del dispositivo combina la comprensión del contexto, el reconocimiento de gestos y el control del movimiento físico de la cámara. La función YOYO Auto Execution permite al agente de IA del sistema comprender las intenciones del usuario y ejecutar de forma autónoma acciones complejas en aplicaciones y ajustes. Además, Honor ha presentado la interfaz Agent Skills, que permite a desarrolladores externos crear herramientas específicas para el gimbal robotizado y el sistema de detección.

Alto rendimiento y óptica avanzada

El smartphone funciona con el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un avanzado sistema de refrigeración garantiza un funcionamiento estable durante grabaciones prolongadas. El dispositivo incorpora una batería de nueva generación basada en silicio-carbono con una capacidad de 7060 mAh, compatible con carga por cable de 120 W y carga inalámbrica de 50 W. También utiliza, por primera vez entre los dispositivos Android, un cuerpo monobloque totalmente metálico fabricado mediante tecnología de conformado integral.

Las capacidades ópticas del dispositivo se han desarrollado en colaboración con la reconocida empresa ARRI. El módulo principal de 200 megapíxeles cuenta con un sensor de 1/1,28 pulgadas y una apertura f/1.6, además de grabación de vídeo en formato ARRI LogC3 de 10 bits. También incluye un módulo periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico de 2,7x y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con un campo de visión de 122 grados. En cuanto a la pantalla, el smartphone incorpora un panel LTPO OLED de 6,31 pulgadas con un brillo máximo de 6800 nits.

Las reservas del dispositivo ya han comenzado en el mercado chino, mientras que las ventas oficiales están previstas para mediados de agosto. La versión con 12 GB de RAM y más de 500 GB de almacenamiento cuesta aproximadamente 1.500 dólares. Se espera que la configuración superior, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, se venda por unos 1.900 dólares.