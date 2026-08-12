« Armadura para ovejas » contra los lobos: ¿por qué están descontentos los ganaderos? (vídeo)

Ante el aumento de la población de lobos en Europa y la multiplicación de sus ataques al ganado, el inventor austriaco Rudolf Schaubach propuso una solución inesperada y poco convencional. Este especialista, residente en Villach, creó tras tres años de trabajo un prototipo especial de «malla» o «armadura» para proteger a las ovejas de las mordeduras de los lobos.

Sin embargo, esta «armadura», probada por el inventor en granjas de los Alpes, provocó un intenso debate entre los ganaderos y los expertos del sector.

«Un lobo que ha mordido una vez no volverá a atacar»: ¿en qué consiste el invento?

La idea de Rudolf Schaubach es muy sencilla: crear una ligera armadura de malla plástica cubierta de púas afiladas, que no suponga un peso excesivo para el animal ni limite su libertad de movimiento. Según el inventor, cuando un lobo muerde esta armadura siente un fuerte dolor y renuncia a volver a atacar.

«El lobo es un depredador extremadamente inteligente y perspicaz. Si en su primer intento se encuentra con un plástico cubierto de púas y siente dolor, no creo que intente morder a la oveja por segunda vez», declaró el inventor austriaco en una entrevista con medios locales.

Ganaderos y expertos, escépticos: «¡Impráctica y peligrosa!»

A pesar del optimismo del inventor, los ganaderos y las organizaciones agrícolas rechazan tajantemente la idea. En su opinión, estas armaduras son totalmente ineficaces, tanto desde el punto de vista económico como en materia de seguridad animal.

Una amenaza para la salud de los animales: Según René Krüger, un ganadero que posee unas 1.000 ovejas, la lana de los animales acaba enredándose en la malla plástica con el tiempo, lo que les causa sufrimiento. Además, los lobos, como depredadores inteligentes, podrían cambiar de táctica y atacar las partes desprotegidas, como las patas o la cabeza.

Económicamente inviable: Gina Stramp, representante de la Asociación de Productores Agrícolas de Baja Sajonia, afirma que vestir individualmente con mallas plásticas un rebaño de cientos o miles de ovejas es completamente imposible, tanto desde el punto de vista económico como físico.

¿Cómo respondió el inventor a las críticas?

Rudolf Schaubach rechazó las críticas contra su invento y afirmó que la gente juzgaba su proyecto únicamente por las fotografías, sin probarlo en la realidad. Según él, durante las pruebas, una oveja que llevó la malla durante varios días comió y se movió libremente sin experimentar ningún problema.

Aun así, debido a las fuertes protestas y polémicas en Austria, Schaubach se vio obligado a suspender temporalmente las pruebas locales. Ahora busca posibilidades para probar su «armadura para ovejas» en otros países.

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