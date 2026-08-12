Presentan en India un nuevo motor de cohete similar al Raptor de SpaceX

La empresa india Astrobase Space Technologies presentó el motor Everest, propulsado por metano y basado en una de las arquitecturas más complejas de la propulsión espacial moderna. Según ixbt.com, este motor podría desarrollar un empuje anunciado de 80 toneladas-fuerza, y se espera que su creación intensifique la competencia en el mercado de las tecnologías espaciales. Ixbt.com informa .

Tecnología de gasificación total

El principio de funcionamiento del nuevo motor Everest se basa en el uso de oxígeno y metano, así como en un ciclo cerrado de combustión escalonada de flujo completo (Full-Flow Staged Combustion, FFSC), que gasifica por completo los componentes. Según se ha informado, SpaceX, la empresa de Elon Musk, utiliza precisamente este principio en sus motores Raptor, instalados en los cohetes Starship.

El diseño del motor incluye dos generadores de gas especializados. En uno, una pequeña parte del combustible se quema con un exceso de oxidante, mientras que el otro utiliza la proporción inversa. Como resultado, tanto el combustible como el oxidante llegan directamente en estado gaseoso a la cámara de combustión principal.

Próximas pruebas y vuelos previstos

Este enfoque tecnológico permite reducir considerablemente el volumen de la cámara de combustión, acelerar los procesos de combustión y mejorar la eficiencia y el impulso específico del motor. Esto representa un paso importante para la propulsión espacial moderna.

Según los planes de Astrobase Space Technologies, las primeras pruebas de fuego del nuevo motor Everest se llevarán a cabo dentro de unos meses. Más adelante, está previsto instalar este propulsor en un vehículo lanzador reutilizable de clase media.

Los expertos prevén que el primer vuelo exitoso de este vehículo lanzador reutilizable no se realizará antes de 2028. Actualmente, los especialistas de la empresa intensifican los preparativos para las pruebas.