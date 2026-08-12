Aston Villa quiere fichar a Aaron Wan-Bissaka

El club inglés Aston Villa ha iniciado negociaciones para fichar al defensa del West Ham Aaron Wan-Bissaka con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Según The Athletic, el entrenador Unai Emery ha señalado el lateral derecho como una prioridad y considera al experimentado futbolista su principal candidato para esa posición. Goal.com informa sobre ello.

West Ham terminó la temporada pasada descendiendo de la Premier League al Championship. El descenso del conjunto londinense a la segunda división podría facilitar la salida de varios jugadores importantes. En particular, se espera que la directiva del West Ham, que jugará en la categoría inferior por primera vez desde la temporada 2011-2012, no se oponga al traspaso de Aaron Wan-Bissaka.

El mercado de fichajes y los planes de Unai Emery

Aston Villa busca ampliar su plantilla para competir dignamente en la Champions League la próxima temporada y mantener su nivel en varios frentes. El equipo realizó una buena campaña en la Europa League la temporada pasada y terminó cuarto en la Premier League. Por ello, el club busca un jugador de alto nivel capaz de competir con Matty Cash por un puesto en el equipo.

Inicialmente, el fichaje de Emerson Royal, exjugador del Tottenham y defensa del Flamengo, figuraba entre los planes prioritarios. Sin embargo, tras no concretarse el acuerdo, la dirección deportiva del Aston Villa centró de inmediato su atención en Aaron Wan-Bissaka. Según las exigencias de Unai Emery, la defensa debe ser tácticamente flexible, y las habilidades del zaguero de 28 años en los duelos individuales encajan plenamente con esos requisitos.

La carrera del futbolista y su experiencia internacional

Aaron Wan-Bissaka disputó 27 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y dio tres asistencias. Sin embargo, al final del curso no pudo mantener un puesto habitual en el once titular y solo participó en dos de los últimos siete encuentros, ya que Kyle Walker-Peters le ganó a menudo la competencia. A pesar de ello, su contrato con el club londinense se extiende hasta 2031.

A pesar de las dificultades en su club, Wan-Bissaka mantiene un rendimiento regular con la selección de la República Democrática del Congo. En el Mundial de verano fue titular en los cuatro partidos de su selección y llamó la atención de varios ojeadores. Cabe recordar que, antes de llegar al club londinense, el futbolista disputó 190 partidos en cinco temporadas con el Manchester United. Allí fue reconocido como uno de los mejores defensas en el uno contra uno de Europa y conquistó la Copa de la Liga 2022-2023 y la FA Cup 2023-2024.