Tesla planea construir una planta solar de 10.000 millones de dólares en Texas

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Tesla planea construir una planta solar de 10.000 millones de dólares en Texas

Tesla planea construir una enorme planta de paneles solares en el estado estadounidense de Texas. Según ixbt.com, se espera que este gran complejo industrial, ubicado al suroeste de Houston, tenga un valor de hasta 10.100 millones de dólares y desempeñe un papel importante en el mercado energético. Como informa Techcrunch.com el medio .

En el marco de este proyecto, denominado Project Crystal Sun, se presentaron a la administración estatal los documentos necesarios para obtener incentivos fiscales. Según representantes de la empresa, si no se conceden estos incentivos, la obligación tributaria del proyecto durante 37 años ascendería aproximadamente a 1.100 millones de dólares.

La dirección de Tesla ha informado de que actualmente también estudia ubicaciones alternativas en otros estados de Estados Unidos para instalar la planta. Aun así, el emplazamiento de Texas sigue siendo considerado uno de los principales candidatos.

Empleos y planes de construcción

Según los datos de los documentos, la puesta en marcha de la nueva empresa podría crear 9.700 empleos permanentes en la región. Esto supondría un impulso significativo para la economía local.

Está previsto que las obras de construcción comiencen este año y finalicen por completo antes de 2028. Se espera que los primeros paneles solares salgan de la línea de producción en 2029, lo que aumentaría considerablemente la fabricación de equipos para fuentes de energía renovable.

Objetivos tecnológicos y oportunidades futuras

En los documentos presentados, la empresa no aclara si los paneles solares que se fabricarán en el futuro están destinados a instalaciones terrestres o a satélites. Sin embargo, es bien conocido el interés especial del director de Tesla, Elon Musk, por desarrollar centros de datos espaciales.

Por ahora, no se ha hecho pública la capacidad de producción anual de la planta. No obstante, Tesla ya había anunciado que planea alcanzar una capacidad de producción de 100 gigavatios en Estados Unidos para 2028.

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Abror Shuhratov
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