La aplicación Mesh de Automattic llega a Android

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La aplicación Mesh de Automattic llega a Android

El sistema personal de gestión de relaciones con clientes (CRM) Mesh, propiedad de Automattic, la empresa fundadora de WordPress.com, ya está disponible para los usuarios de Android. La aplicación permite seguir de forma segura a las personas de las redes personales y profesionales, añadir notas a sus datos de contacto y recibir recordatorios sobre cuándo ponerse en contacto con ellas. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com y TechCrunch, la versión para Android se ha adaptado a las principales funciones del sistema operativo y es compatible con la pantalla dividida y el modo de ventana flotante. Esto permite a los usuarios acceder rápidamente a Mesh mientras trabajan en aplicaciones de correo electrónico o mensajería. La aplicación también incluye atajos de teclado para tabletas y dispositivos plegables, búsqueda integrada, widgets con colores Material You adaptados al fondo de pantalla de Android y sincronización en tiempo real entre dispositivos.

Integración con Beeper y planes futuros

Los planes más amplios de la empresa contemplan conectar Mesh más estrechamente con Beeper, la aplicación universal de mensajería de Automattic. Estas dos aplicaciones ya colaboran en cierta medida: los usuarios pueden preparar borradores de mensajes mediante Beeper o utilizar enlaces dentro de la aplicación para acceder a un perfil de Mesh. En el futuro también está previsto añadir a ambos productos funciones adicionales de inteligencia artificial que ayuden a los usuarios a gestionar sus relaciones.

Como señala Zachary Hamed, cofundador de Mesh, algunos usuarios tienen diez, veinte o cincuenta mil contactos, y comunicarse personalmente con cada uno de ellos es una tarea compleja. Por eso, la inteligencia artificial Nexus AI se encuentra actualmente en una fase inicial de pruebas. Ayuda a identificar a quién conocemos en una empresa determinada, quién vive en una ciudad concreta o quién es especialista en un área específica.

Privacidad y objetivos de uso

Según la empresa, los datos personales almacenados en Mesh no se utilizan con fines publicitarios ni se comparten con terceros. La aplicación funciona directamente mediante suscripciones. El servicio es gratuito para los primeros 1 000 contactos, mientras que hay planes de pago para contactos ilimitados y funciones adicionales.

Actualmente, aproximadamente el 70 % de los clientes de Mesh utiliza la aplicación con fines empresariales. Según Matthew Achariam, fundador de la aplicación, resulta muy útil para los directivos que gestionan equipos grandes o para quienes desean conservar una amplia red de contactos. Al mismo tiempo, los creadores tampoco olvidan las necesidades de los consumidores comunes, ya que las funciones útiles para los usuarios empresariales también lo son para el público general.

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Abror Shuhratov
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