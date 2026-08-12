Reunión entre Julián Álvarez y Diego Simeone

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Reunión entre Julián Álvarez y Diego Simeone

Mientras el futuro del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, sigue siendo incierto, el futbolista mantuvo una reunión cara a cara con el entrenador Diego Simeone. Con la cercanía de los últimos días del mercado de fichajes, esta conversación fue un paso importante para aclarar la situación del equipo. Esta información fue dada a conocer por Goal.com.

Según informó Mundo Deportivo, la conversación, celebrada en el complejo deportivo Cerro del Espino, tuvo lugar en un ambiente serio pero sereno. Julián Álvarez llegó temprano a las instalaciones, antes del inicio del entrenamiento, con la intención de hablar directamente con el entrenador. El delantero ya había declarado abiertamente su deseo de abandonar el equipo.

La postura firme del club y las restricciones del mercado

Mientras el futbolista reflexiona sobre sus ambiciones personales y nuevos desafíos, Diego Simeone expresó su total respaldo a la firme decisión de la directiva del club. Simeone ya había señalado durante la gira de pretemporada en Seúl que la situación era muy clara. El director ejecutivo del club, Miguel Ángel Gil Marín, había comunicado previamente la postura oficial de la directiva.

Según Goal.com, pese al interés de grandes clubes como el Barcelona, el Arsenal y el PSG por el delantero argentino, la directiva del Atlético de Madrid no tiene intención de venderlo a un club rival. En particular, cobra importancia el principio de evitar que el jugador se marche a un competidor directo dentro de España.

Los problemas de la plantilla y los planes de futuro

El delantero, que llegó del Manchester City en el verano de 2024 por una elevada cantidad y tiene contrato hasta 2030, todavía no ha ganado ningún trofeo con el club madrileño. Aun así, el cuerpo técnico lo considera una pieza indispensable del proyecto deportivo para la próxima temporada.

Uno de los factores que complica aún más la situación es la lesión del otro delantero del equipo, Alexander Sørloth, que ha pasado a la enfermería. Esto genera problemas adicionales para Simeone en la línea ofensiva y refuerza la determinación del club de retener a Julián Álvarez.

Julián ÁlvarezDiego SimeoneAtlético De MadridLa LigaFichajes
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