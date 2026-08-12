Facebook presenta la aplicación Creator Studio con inteligencia artificial para creadores

La empresa Facebook lanzó oficialmente una aplicación independiente destinada a los creadores de contenido y equipada con tecnologías de inteligencia artificial, Creator Studio Esta nueva plataforma ofrece a los creadores recomendaciones personalizadas y herramientas prácticas para ampliar su audiencia y comunicarse activamente con su comunidad. Actualmente destinada a dispositivos iOS, la aplicación está disponible para todos los usuarios de Estados Unidos y Canadá, después de que las pruebas realizadas hace varias semanas con un grupo limitado de creadores concluyeran con éxito. Así lo informa .

Según datos de ixbt.com, con este paso Meta pretende proteger a los creadores de su plataforma frente a la influencia de competidores principales como TikTok y YouTube, y mantenerlos dentro del ecosistema de Facebook. La nueva aplicación también busca reducir la dependencia de servicios de terceros, incluidas herramientas como ChatGPT, para generar ideas de contenido y obtener datos analíticos.

Funciones del asistente de inteligencia artificial

La principal característica de la nueva aplicación es su asistente de inteligencia artificial integrado. Este desarrolla recomendaciones personalizadas basadas en el estilo de contenido de cada creador, sus métricas, la actividad de su audiencia y sus objetivos. Antes, los creadores solían verse obligados a estudiar durante mucho tiempo tablas complejas e informes estadísticos para comprender sus resultados.

Ahora, el asistente de inteligencia artificial permite obtener respuestas inmediatas a preguntas como «¿Cuándo me conviene publicar un post?» o «¿Qué dicen las personas en los comentarios?». El hecho de que los creadores puedan hacer no solo preguntas iniciales, sino también preguntas de seguimiento, simplifica aún más el proceso.

Gestión de comentarios y tareas diarias

La aplicación también incluye una herramienta de inteligencia artificial específica para gestionar comentarios. Esta selecciona los comentarios más importantes y prepara borradores de respuesta con el estilo propio del creador. Según Facebook, los creadores deben editar y aprobar estas respuestas sugeridas antes de publicarlas.

Además, cada vez que los usuarios abren la aplicación, encuentran un feed de tareas prioritarias diarias:

Revisar las métricas del post publicado más recientemente

Seguir el progreso hacia los objetivos establecidos

Marcar los comentarios importantes que requieren respuesta

Como dato adicional, la aplicación Creator Studio forma parte de la ola de grandes lanzamientos de productos que Meta ha llevado a cabo en los últimos meses. El gigante tecnológico presentó recientemente nuevas aplicaciones, entre ellaspara grupos, similar a Reddit,para compartir fotos que desaparecen con amigos de Instagram,orientada a los juegos, ypara crear cuentos infantiles mediante inteligencia artificial.