Form Energy recauda 750 millones de dólares para la producción de baterías de 100 horas

Form Energy, una start-up innovadora en el sector energético, anunció que ha atraído una inversión de 750 millones de dólares para ampliar sus capacidades de producción en Virginia Occidental. Según ixbt.com, este éxito financiero es una clara prueba de que la rápida construcción de centros de datos de IA está disparando la demanda de sistemas de almacenamiento de energía. Así lo informa Techcrunch.com, que lo comunica.

Durante los primeros tres meses del año en curso, se instalaron en EE. UU. dispositivos de almacenamiento de energía con una capacidad total de 9,7 gigavatios-hora, lo que representa un aumento del 32 % en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque la mayoría de las baterías del mercado solo pueden suministrar energía durante unas pocas horas como máximo, las baterías de hierro-aire desarrolladas por Form Energy son capaces de proporcionar energía durante hasta 100 horas.

Las ventajas de la tecnología de almacenamiento de energía a largo plazo

Los sistemas de almacenamiento de energía a largo plazo son fundamentales para superar las intermitencias asociadas al uso de fuentes de energía renovables. Se espera que este año en EE. UU. más del 90 % de las nuevas capacidades de generación eléctrica provengan precisamente de fuentes renovables. Form Energy logra almacenar enormes volúmenes de electricidad a un coste mucho menor al utilizar hierro económico en sus baterías en lugar de litio, cobalto y níquel caros.

Dentro de la batería, el hierro se oxida durante el proceso de descarga y se regenera al cargarse; en otras palabras, la batería convierte el hierro en óxido al liberar energía y hace lo contrario al cargarla. Este enfoque único ha permitido a la empresa atraer a grandes clientes. Por ejemplo, Google está construyendo en Minnesota un nuevo centro de datos alimentado parcialmente por una gigantesca batería Form de 30 gigavatios-hora valorada en casi mil millones de dólares.

Centros de datos y demanda de electricidad

Por primera vez en décadas, la demanda de electricidad está creciendo en EE. UU., y la razón principal son los centros de datos. Según las previsiones de los expertos, para 2035 los centros de datos cuadruplicarán su consumo energético, consumiendo casi el 20 % de toda la electricidad generada en el país. Grandes empresas de servicios públicos como Xcel Energy y FuturEnergy Ireland también forman parte de la cartera de clientes de Form Energy.

Según The Wall Street Journal, la cartera actual de pedidos de la start-up para proyectos comerciales ha alcanzado los 80 gigavatios-hora de capacidad de almacenamiento de energía, cuadruplicándose desde principios de año. La cadena de suministro de la empresa en EE. UU. desempeña un papel clave para garantizar la seguridad: cerca del 80 % de las materias primas provienen de EE. UU. y el resto de Europa y Asia.

La ronda de financiación de Serie G fue liderada por T. Rowe Price, con la participación de Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures y muchos otros fondos de inversión y firmas de capital de riesgo de prestigio. Esto demuestra la enorme importancia de estas tecnologías en la construcción de la futura infraestructura energética.