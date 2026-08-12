Se filtran imágenes de un smartphone secreto de Microsoft antes de la compra de Nokia

Hace más de diez años, el mercado móvil podría haber cambiado y tomado un rumbo completamente diferente al actual. Según ixbt.com, se han filtrado en Internet fotos de un prototipo inéditamente nunca antes publicado del Microsoft Surface Phone. Este gadget fue desarrollado por la compañía antes de la adquisición de la marca Nokia, lo que está despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida, el prototipo obtenido pertenece a los años 2013 o 2014 y funciona con una compilación de prelanzamiento del sistema operativo Windows Phone 8.1, considerado avanzado para esa época. Aunque sus características técnicas difieren de los flagships modernos, contaba con un diseño bien pensado para su tiempo.

Procesador desconocido y diseño sencillo

Como se puede ver en las fotos, el smartphone secreto está equipado con un aspecto exterior bastante sobrio y lacónico. En su parte principal alberga un procesador Qualcomm (SoC) desconocido, una pantalla HD de 720p y un único módulo de cámara principal. Se esperaba que estas soluciones de diseño se reflejaran también en otros dispositivos lanzados posteriormente por Microsoft.

Los expertos señalan que el trabajo en este modelo se detuvo precisamente en 2014, después de que Microsoft comprara el negocio móvil de Nokia. La corporación decidió centrar su atención en los dispositivos Lumia bajo la marca Nokia, lo que resultó en el cierre de este prometedor proyecto Surface Phone.

Intentos fallidos en el mercado móvil

El fracaso general de la plataforma Windows Phone y su incapacidad para responder a las demandas del mercado es historia conocida por todos. A pesar de esto, Microsoft intentó posteriormente regresar al mercado de dispositivos móviles. Entre otras cosas, la compañía presentó el gadget plegable de doble pantalla Surface Duo, pero este proyecto tampoco logró el éxito comercial esperado.

Actualmente, no hay información precisa sobre si la dirección de Microsoft volverá o no al mercado de smartphones en el futuro. Las preguntas al respecto siguen en el nivel de meras suposiciones. Sin embargo, estas fotos de prototipos filtradas a la red muestran claramente cuáles eran las ambiciones pasadas y los planes ocultos del gigante tecnológico en el ámbito móvil.