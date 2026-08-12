El fondo de capital riesgo Accel recauda un nuevo fondo de 550 millones de dólares para India

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El fondo de capital riesgo Accel recauda un nuevo fondo de 550 millones de dólares para India

Accel, uno de los inversores de capital riesgo más reconocidos, ha cerrado con éxito un nuevo fondo de 550 millones de dólares destinado al mercado indio. Estos recursos se reunieron en apenas unas semanas y superaron el objetivo previsto, como parte de una red de fondos globales valorada en 3.500 millones de dólares. Según TechCrunch, la captación se produjo pese a que el fondo anterior de la empresa todavía contaba con capital suficiente para invertir. Así lo informa Techcrunch.com en un artículo publicado.

Según los datos disponibles, Accel aún conserva más del 55 % de su anterior fondo para India, de 650 millones de dólares, creado hace 19 meses, para realizar inversiones. La decisión de captar un nuevo fondo en un mercado que ya cuenta con suficiente capital demuestra la gran confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de la región.

Principales áreas futuras e inteligencia artificial

La dirección de Accel cree que la próxima ola de startups indias abarcará no solo la inteligencia artificial, sino también el internet de consumo, la fintech y la fabricación avanzada. El fondo considera la IA no como una categoría de inversión independiente, sino como una tecnología horizontal que conecta todos los demás sectores.

Según Shekhar Kirani, uno de los socios de la empresa, en India existe suficiente capital para proyectos en etapas iniciales de inteligencia artificial, servicios de consumo, fintech, fabricación avanzada y tecnologías profundas (deep tech). Accel seguirá apoyando a los mejores equipos capaces de convertirse en líderes del mercado local y alcanzar posteriormente el éxito mundial.

La capa de aplicaciones y software

En los últimos años, los inversores globales han debatido si India puede crear startups de IA competitivas a escala mundial, después de quedarse rezagada en la carrera por los modelos fundacionales frente a empresas como OpenAI o Anthropic. Sin embargo, Accel ve las mayores oportunidades en las aplicaciones de IA, la infraestructura y el software para empresas y consumidores.

Prayank Swaroop, representante de Accel, señala que, aunque los primeros esfuerzos se centraron en crear grandes modelos de lenguaje (LLM), ahora se están abriendo enormes oportunidades en la capa de aplicaciones. Las startups indias se apoyan en modelos existentes para resolver problemas empresariales, combinando la capacidad de ingeniería y la experiencia en servicios del país con la inteligencia artificial.

La startup RapidClaims, respaldada por Accel, es un ejemplo claro. La empresa automatiza los procesos de codificación médica para centros sanitarios de Estados Unidos y alcanza una precisión del 95 % al combinar la IA con la experiencia del sector. Se espera que el despliegue oficial del capital del nuevo fondo comience en 2027; hasta entonces, la empresa seguirá invirtiendo con los recursos del fondo anterior.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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