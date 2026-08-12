Google Pixel 11 Pro XL pone a prueba su rendimiento

Los próximos smartphones insignia de Google podrían volver a decepcionar a los usuarios en cuanto a rendimiento bruto. Según informa ixbt.com, el Google Pixel 11 Pro XL apareció por primera vez en la base de datos de pruebas de Geekbench y registró resultados muy bajos para un modelo insignia moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, el nuevo dispositivo obtuvo 2112 puntos en el modo de un solo núcleo, mientras que se limitó a 5196 puntos en la prueba multinúcleo. Estos resultados plantean preguntas legítimas entre los entusiastas de la tecnología y los especialistas, ya que, en un mercado competitivo, unas cifras así se consideran inferiores al nivel esperado de un modelo insignia.

Diferencia de rendimiento y comparaciones

Actualmente, los modelos insignia equipados con procesadores Snapdragon y MediaTek obtienen resultados aproximadamente dos veces superiores en el modo multinúcleo. Además, se espera que antes de que termine el año se presenten nuevos chips aún más avanzados.

Cabe destacar que el Pixel 10 Pro XL de la generación anterior también obtuvo un resultado multinúcleo aproximadamente un 10 % superior al del nuevo dispositivo. Esto indica un descenso en el rendimiento de la próxima generación del smartphone.

Presentación esperada y expectativas de futuro

Según los especialistas, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Los bajos resultados registrados podrían explicarse porque el dispositivo no es un modelo de producción y el software aún no ha alcanzado su versión final.

Aun así, teniendo en cuenta el enfoque general de Google respecto al rendimiento de sus procesadores Tensor, tampoco se puede descartar que estas cifras reflejen la situación real. Para mantener su posición en el mercado de smartphones, la compañía deberá prestar mucha atención a la optimización en el futuro.

Recordemos que la nueva gama de dispositivos de Google se presentará oficialmente mañana en un evento especial. Después será posible obtener información más precisa sobre las capacidades y las especificaciones técnicas de los nuevos gadgets.