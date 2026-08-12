Google Pixel 11 Pro XL pone a prueba su rendimiento

·5·Tecnología
Google Pixel 11 Pro XL pone a prueba su rendimiento

Los próximos smartphones insignia de Google podrían volver a decepcionar a los usuarios en cuanto a rendimiento bruto. Según informa ixbt.com, el Google Pixel 11 Pro XL apareció por primera vez en la base de datos de pruebas de Geekbench y registró resultados muy bajos para un modelo insignia moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, el nuevo dispositivo obtuvo 2112 puntos en el modo de un solo núcleo, mientras que se limitó a 5196 puntos en la prueba multinúcleo. Estos resultados plantean preguntas legítimas entre los entusiastas de la tecnología y los especialistas, ya que, en un mercado competitivo, unas cifras así se consideran inferiores al nivel esperado de un modelo insignia.

Diferencia de rendimiento y comparaciones

Actualmente, los modelos insignia equipados con procesadores Snapdragon y MediaTek obtienen resultados aproximadamente dos veces superiores en el modo multinúcleo. Además, se espera que antes de que termine el año se presenten nuevos chips aún más avanzados.

Cabe destacar que el Pixel 10 Pro XL de la generación anterior también obtuvo un resultado multinúcleo aproximadamente un 10 % superior al del nuevo dispositivo. Esto indica un descenso en el rendimiento de la próxima generación del smartphone.

Presentación esperada y expectativas de futuro

Según los especialistas, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Los bajos resultados registrados podrían explicarse porque el dispositivo no es un modelo de producción y el software aún no ha alcanzado su versión final.

Aun así, teniendo en cuenta el enfoque general de Google respecto al rendimiento de sus procesadores Tensor, tampoco se puede descartar que estas cifras reflejen la situación real. Para mantener su posición en el mercado de smartphones, la compañía deberá prestar mucha atención a la optimización en el futuro.

Recordemos que la nueva gama de dispositivos de Google se presentará oficialmente mañana en un evento especial. Después será posible obtener información más precisa sobre las capacidades y las especificaciones técnicas de los nuevos gadgets.

GooglePixel 11 Pro XLGeekbenchTensorSmartphone
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La dirección de la start-up Phia, implicada en un escándalo de marketing de afiliaciónLa dirección de la start-up Phia, implicada en un escándalo de marketing de afiliaciónHoy, 02:57El fondo de capital riesgo Accel recauda un nuevo fondo de 550 millones de dólares para IndiaEl fondo de capital riesgo Accel recauda un nuevo fondo de 550 millones de dólares para IndiaHoy, 02:52NEC abre una nueva división de inteligencia artificial que funciona sin humanosNEC abre una nueva división de inteligencia artificial que funciona sin humanosHoy, 01:55El precio de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 se dispara en Estados UnidosEl precio de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 se dispara en Estados UnidosHoy, 01:25Uber vende por completo su participación en Serve Robotics, especializada en entregas autónomasUber vende por completo su participación en Serve Robotics, especializada en entregas autónomasHoy, 01:23El FBI alerta sobre el hackeo de cuentas de redes socialesEl FBI alerta sobre el hackeo de cuentas de redes socialesHoy, 00:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños