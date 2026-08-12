El Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-Skelly

Los grandes clubes de la Premier League inglesa continúan activos en el mercado de fichajes. Según TalkSPORT, el Arsenal ha ofrecido a su prometedor centrocampista Myles Lewis-Skelly a sus rivales del campeonato, Manchester United y Chelsea. El futuro del jugador de 19 años sigue siendo incierto, una situación que también ha despertado el interés de otros grandes clubes. Así lo informa Goal.com en un informe.

La directiva del club tomó esta decisión con el objetivo de recuperar el equilibrio financiero tras el fichaje de Bruno Guimarães, adquirido al Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas. Las opciones del joven talento de entrar en el once titular se están reduciendo debido a la presencia de figuras como Declan Rice, Martin Zubimendi y Mikel Merino en el centro del campo. Para un jugador que solo disputó cinco partidos la temporada pasada, esta situación podría provocar cambios importantes.

La recomendación del propietario del Peterborough United

El propietario del Peterborough United, Darragh MacAnthony, recomendó firmemente al Liverpool unirse a esta puja por el fichaje. En su opinión, un precio de entre 40 y 60 millones de libras esterlinas sería justo para el futbolista inglés. MacAnthony destacó que el Liverpool necesita a un jugador tan versátil como Myles para ofrecer una competencia real a Milos Kerkez en la posición de lateral izquierdo.

MacAnthony declaró en una entrevista: « Me gusta mucho, es un joven futbolista extraordinario. ¿Por qué no se lo ofrecieron al Liverpool? Para un jugador inglés de su edad, es un precio razonable ». También señaló que, respetando los esfuerzos de Kostas Tsimikas, una competencia de alto nivel en el campeonato solo beneficiaría al equipo.

Las cualidades de Myles Lewis-Skelly

Según los especialistas, la mayor virtud de Lewis-Skelly es su juego en el centro del campo, aunque también puede desempeñarse con éxito como lateral izquierdo. Se considera que el Liverpool necesita a un jugador tan polivalente para reforzar su línea defensiva y garantizar mayor profundidad de plantilla. Su calidad técnica y sus aptitudes defensivas lo convierten en una pieza importante para cualquier plan táctico.

Sin embargo, también se debate cómo puede afectar esta situación al estado emocional del canterano. Es natural que el joven jugador, formado en la academia del Arsenal y querido por los aficionados, se sienta decepcionado al ser ofrecido por su propio club a otros equipos. Según los expertos, las implacables leyes del fútbol moderno a menudo dejan poco espacio para este tipo de emociones.

Antes del cierre del mercado de fichajes, Manchester United y Chelsea tendrán que formalizar su interés. La puja por el jugador, cuyo valor estimado ronda los 45 millones de libras esterlinas, ha entrado en su fase decisiva. Si la directiva del Liverpool escucha los consejos de los especialistas y se suma a las negociaciones, se espera una fuerte competencia en el mercado de fichajes.