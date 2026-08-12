NEC abre una nueva división de inteligencia artificial que funciona sin humanos

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NEC abre una nueva división de inteligencia artificial que funciona sin humanos

NEC, reconocido fabricante japonés de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, anunció el lanzamiento de una nueva división basada por completo en la inteligencia artificial y sin ningún empleado humano en su plantilla. Según ixbt.com, esta innovadora iniciativa debería convertirse en un paso importante hacia la automatización de los procesos empresariales y la mejora de la eficiencia. Ixbt.com informa de ello.

La nueva división de inteligencia artificial se integró en la estructura general de la empresa, junto con los departamentos de recursos humanos y legal. Su principal tarea consiste en analizar a fondo el volumen de ventas y preparar rápidamente recomendaciones para organizar los procesos empresariales de forma más eficiente.

Una jerarquía de nueve niveles y empleados digitales

Según NEC, actualmente «trabajan» en esta división un total de 17 agentes de inteligencia artificial. Cada uno tiene responsabilidades específicas y la estructura está organizada sobre la base de una jerarquía claramente definida de cuatro niveles. Entre los empleados digitales se encuentran el jefe de la división, miembros del consejo de administración, gerentes y ejecutores.

Esta singular división se puso en marcha de forma experimental el 1 de agosto de este año. Durante este breve periodo, los empleados digitales demostraron una gran eficiencia y lograron reducir exactamente siete veces el tiempo necesario para preparar informes y realizar análisis.

Control humano y planes futuros

Aun así, los representantes de la corporación japonesa destacaron que todas las acciones de los agentes de inteligencia artificial están bajo un estricto control humano y que las decisiones finales siguen en manos de los especialistas. NEC señaló que la inteligencia artificial no se está implementando para sustituir por completo a los empleados humanos, sino para ampliar sus capacidades y mejorar aún más su potencial.

En el futuro, se espera que la inteligencia artificial asuma la mayor parte de las tareas cotidianas, tradicionales y repetitivas. Esto permitirá a los empleados centrarse en tareas más complejas, atípicas y creativas.

Según los expertos, la implementación de estas tecnologías resulta especialmente relevante en Japón. En un contexto en el que el envejecimiento de la población ha reducido durante años el tamaño de la fuerza laboral, la inteligencia artificial podría convertirse en una solución importante para garantizar la estabilidad económica.

Inteligencia ArtificialNECTecnologíaJapónAutomatización Empresarial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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