La dirección de la start-up Phia, implicada en un escándalo de marketing de afiliación

La start-up de compras Phia, fundada por Phoebe Gates y Sophia Kianni, vuelve a verse envuelta en un grave escándalo. Según Bloomberg, los directivos de la empresa sabían que su plataforma comercial generaba comisiones por compras realizadas sin la participación de los clientes —una práctica conocida como «cookie stuffing»—, pero no informaron de ello al público durante meses. TechCrunch.com informa al respecto.

En realidad, el «cookie stuffing» es una técnica de marketing en internet muy controvertida y ampliamente condenada. Estas plataformas suelen firmar acuerdos específicos para no utilizarla al entrar en el mercado, ya que implica apropiarse injustamente de los ingresos de otros socios. Según Bloomberg, los representantes de Phia afirmaron inicialmente que solo habían conocido el problema cuando los periodistas comenzaron su investigación.

Mensajes filtrados y golpes financieros

Sin embargo, según nueva información publicada por Bloomberg a partir de mensajes filtrados de Slack y fuentes familiarizadas con el caso, Phoebe Gates y Sophia Kianni sabían desde diciembre del año pasado que su start-up utilizaba este método. Las conversaciones filtradas muestran claramente que las fundadoras analizaron el asunto con los directivos y los ingenieros de la empresa.

Según la investigación, el «cookie stuffing» representaba una parte considerable de las ventas totales de Phia. Después de que la empresa detuviera esta práctica ilegal, sus ingresos diarios se desplomaron. También se supo que grandes marcas como Nike y Nordstrom se habían visto afectadas.

No fue un error técnico, sino una función específica

Anteriormente, los representantes de Phia habían intentado calificar lo ocurrido como un simple «error de software». Sin embargo, el informe de Bloomberg reveló que se trataba de una función diseñada para activarse y desactivarse deliberadamente. Tras las nuevas acusaciones, los representantes de la start-up negaron algunas afirmaciones, aunque aseguraron que aprenderían de la situación. Phia todavía no ha respondido a las solicitudes de comentarios de TechCrunch.

Cabe recordar que Phia comenzó a operar en abril del año pasado como una plataforma práctica, similar a Google Flights, que ayudaba a los compradores a encontrar los mejores precios en distintas cadenas minoristas. Sin embargo, tras varias investigaciones publicadas durante el verano, se supo que la empresa había perdido a casi la mitad de sus empleados desde comienzos de año y que muchas marcas ni siquiera sabían que estaban presentes en la aplicación. La start-up también se había visto envuelta anteriormente en otros escándalos relacionados con la recopilación y el seguimiento no autorizados de los datos personales de los usuarios.