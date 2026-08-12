Thiago Almada se incorpora a River Plate

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Thiago Almada se incorpora a River Plate

El campeón del mundo Thiago Almada continuará su carrera en el fútbol argentino. Se incorporó al Atlético de Madrid por una cifra récord de 20 millones de euros al River Plate y este fichaje es considerado un paso importante en el mercado sudamericano. Así lo informa .

En una entrevista con Olé, el futbolista destacó que el entrenador Eduardo Coudet y sus experimentados compañeros tuvieron un papel decisivo en su decisión. Almada rechazó ofertas atractivas de otros gigantes del continente, incluido el Flamengo de Brasil, y eligió el proyecto del estadio Más Monumental.

Los factores personales detrás del fichaje

Según el centrocampista, mantuvo una comunicación constante con el entrenador durante sus vacaciones, y este proceso influyó de forma decisiva en su elección. «Coudet me llamó y eso fue muy importante. Estuve en contacto permanente con él, así como con Nico Otamendi y Ángel Di María, que se incorporaron al equipo. Todos desempeñaron un papel importante en este fichaje», afirma Almada.

El jugador también añadió que tomó la decisión final después de consultar con su familia y sus seres queridos. Por su parte, la directiva de River Plate destinó el paquete financiero más importante de la historia del club para adquirir la totalidad de los derechos del futbolista.

Los retos inmediatos y el futuro

Aunque actualmente el equipo atraviesa dificultades para mostrar un juego estable sobre el terreno de juego, Almada confía en que podrá enderezar la situación gracias al gran potencial y la calidad de la plantilla. Aseguró entender perfectamente que los aficionados solo esperan victorias y grandes resultados.

Cabe destacar que el futbolista también continúa su trayectoria con la selección de Argentina. Al compartir sus recuerdos del último Mundial, recordó la importancia de los momentos vividos junto a sus amigos de la selección. Almada afirmó con satisfacción que regalará su primera camiseta de River Plate a su madre, aficionada del club.

Thiago AlmadaRiver PlateAtlético de MadridFútbol ArgentinoFichajes
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