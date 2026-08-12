Microsoft eleva drásticamente el precio de las licencias de Windows

La mundialmente famosa corporación Microsoft ha dado un nuevo paso importante que influirá en el mercado de los ordenadores personales al aumentar el precio de las licencias del sistema operativo Windows en un porcentaje muy superior al habitual. Este cambio no dejará de afectar próximamente al precio de los ordenadores ensamblados y portátiles en todo el mundo. Así lo informa Ixbt.com que indica.

Según la información difundida por UDN, el gigante tecnológico había aumentado cada año, en cierta medida, las tarifas de las licencias de Windows destinadas a los fabricantes OEM. Sin embargo, a diferencia de la práctica habitual, la política de precios actual se aparta de una simple indexación de unos pocos puntos porcentuales y aplica de una vez un incremento del 7 al 10 %. En el contexto de la inflación general del mercado, esto se considera un salto significativo.

La cadena de precios en el mercado de los ordenadores

Una de las primeras noticias sobre esta subida de precios fue publicada en su blog por Framework, fabricante de portátiles modulares. Según la empresa, el precio final de los nuevos Framework Laptop 13 Pro incluye varios factores de encarecimiento.

Entre estos factores se encuentran la subida de precio, prevista próximamente, de los procesadores Intel Core Ultra Series 3, el aumento del coste de la memoria RAM y del almacenamiento y, sobre todo, el incremento del precio de las licencias del sistema operativo de Microsoft. Como resultado, se observa un aumento general del coste de los componentes ensamblados.

Consecuencias para los consumidores

Según los expertos, este aumento del precio de las licencias se convertirá en un factor adicional que impulsará nuevas subidas en el mercado de los ordenadores personales. Mientras los componentes de hardware («hardware») siguen encareciéndose, el aumento del precio del software afectará aún más a los compradores.

Se espera que aumenten especialmente los precios de los portátiles y ordenadores de sobremesa ensamblados de los segmentos económico y medio. En última instancia, esto dificultará la compra de equipos para los consumidores y tendrá un impacto claro en la dinámica general del mercado.