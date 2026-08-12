OpenAI recompra acciones por casi 7.000 millones de dólares a sus empleados

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OpenAI recompra acciones por casi 7.000 millones de dólares a sus empleados

OpenAI, líder del sector de la inteligencia artificial, ha recomprado acciones por casi 7.000 millones de dólares a sus empleados actuales y antiguos. Según Bloomberg, esta importante operación financiera se realizó con una valoración total de la empresa de 852.000 millones de dólares, lo que permitió a los empleados convertir su participación en efectivo sin esperar a la IPO. Sobre este asunto, Ixbt.com informa .

Según se ha informado, durante esta operación no participaron inversores externos y OpenAI compró las acciones directamente con sus propios fondos. La valoración se mantuvo en el nivel de la última ronda de financiación de la empresa. En marzo de este año, OpenAI completó una financiación de 122.000 millones de dólares y alcanzó precisamente una valoración post-money de 852.000 millones de dólares.

Cambios drásticos en los indicadores financieros

Esta operación difiere considerablemente de transacciones similares realizadas en años anteriores. Por ejemplo, en 2025 los empleados vendieron sus acciones a inversores externos, cuando la empresa estaba valorada en 500.000 millones de dólares. Apenas 10 meses después, la cifra alcanzó los 852.000 millones de dólares y, esta vez, la empresa proporcionó liquidez a los empleados con sus propios fondos.

Según los expertos, estas medidas son importantes para retener y motivar a los profesionales más talentosos en un mercado tecnológico en rápida expansión. La venta masiva de acciones permite a los empleados obtener un beneficio económico directo y rápido del éxito de la empresa.

Planes futuros y perspectivas de salir a bolsa

La realización de estos intercambios internos de acciones antes de salir al mercado público también representa un paso estratégico para OpenAI. Antes de la salida oficial a bolsa (IPO), la dirección de la empresa se centra en garantizar la estabilidad financiera de los empleados y fijar parcialmente el valor de las acciones.

El hecho de que los creadores de ChatGPT lleven a cabo operaciones financieras de tal magnitud demuestra el alto nivel de los flujos de capital en el mercado de la inteligencia artificial. El fuerte aumento del valor de OpenAI en poco tiempo intensifica la competencia entre los gigantes tecnológicos globales y confirma el fortalecimiento de la confianza de los inversores en el sector.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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