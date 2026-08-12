Una potente Radeon RX 9070 XT conectada al ordenador compacto Steam Machine

El ordenador compacto de Valve, Steam Machine, normalmente no puede presumir de un alto rendimiento, pero los usuarios están encontrando formas de modificarlo a fondo. Según ixbt.com, un usuario de Reddit con el seudónimo Large_Customer_3840 reforzó considerablemente el dispositivo para convertirlo en una auténtica máquina gaming, tal como informa Ixbt.com en un artículo.

Esta tarjeta gráfica supera ampliamente a la solución integrada del dispositivo original y está considerada una de las más potentes de la generación actual. Evidentemente, una tarjeta tan grande no cabe dentro de una carcasa compacta, por lo que se conectó mediante una estación de acoplamiento externa a través de la interfaz Oculink. En realidad, el Steam Machine no dispone de un puerto Oculink ni de una forma sencilla de añadirlo.

Método de modificación del sistema

Sin embargo, el dispositivo cuenta con una ranura SSD interna con interfaz PCIe 4.0. Al instalar allí un adaptador NVMe-to-Oculink, fue posible crear el conector necesario. Como el ordenador solo tiene una ranura de almacenamiento, esta solución impide utilizar un SSD de la manera habitual. Para resolver el problema, el autor tuvo que conectar almacenamiento flash mediante USB-C con ayuda de un adaptador adicional.

Aunque el proceso no es especialmente complejo desde el punto de vista técnico, convierte el pequeño ordenador en un sistema grande y disperso sobre el escritorio. La tarjeta gráfica necesita su propia fuente de alimentación. Como resultado, el usuario acabó con un Steam Machine independiente sobre la mesa y una estación de acoplamiento formada por la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. Las primeras pruebas demostraron que el juego Crimson Desert superaba los 100 k/s.

Software y otros experimentos

Curiosamente, no fue necesario realizar ninguna configuración especial de SteamOS: el sistema detectó inmediatamente la tarjeta gráfica y la activó como GPU principal. Sin embargo, los especialistas señalan que, debido al estricto límite de potencia del procesador del Steam Machine, la Radeon RX 9070 XT podría no funcionar a plena capacidad en esta configuración. Por eso, puede resultar mucho más práctico montar un mini-PC con características similares.

También cabe destacar que otro usuario, techmagnet, desarrolló un waterblock personalizado para su Steam Machine. Esto permitió reducir la temperatura entre 20 y 30 grados bajo carga. Aunque todavía no es posible hacer overclock completo del dispositivo, estos experimentos demuestran el gran interés de los jugadores.