El smartphone Fairphone 6+ aparece fotografiado y se revelan sus especificaciones técnicas

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El smartphone Fairphone 6+ aparece fotografiado y se revelan sus especificaciones técnicas

Según los primeros renders publicados por NewMobile, la marca conocida por ofrecer el mayor nivel de reparabilidad del mercado y un soporte de software prolongado se prepara para presentar su próximo dispositivo. Aunque muchos esperaban directamente un modelo de la siguiente generación, la compañía planea lanzar el Fairphone 6+. Se espera que este dispositivo incluya mejoras pequeñas, pero importantes, respecto a su predecesor. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo smartphone apenas se diferencia exteriormente del Fairphone 6 presentado el año pasado. En particular, el conocido panel trasero modular, que permite utilizar distintos accesorios, permanece sin cambios. El smartphone mide 157 x 73 x 9,6 milímetros y pesa 191 gramos, lo que apunta a que los módulos seguirán siendo compatibles con los dispositivos de generaciones anteriores.

Pantalla y principales cambios técnicos

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,31 pulgadas con una resolución de 1116p. También admite una frecuencia de actualización variable de 10 a 120 Hz y está protegida por el resistente cristal Gorilla Glass 7i. Esto ofrece a los usuarios una imagen más fluida y una mayor resistencia a las condiciones externas.

El rendimiento del smartphone ha mejorado considerablemente. Mientras que el modelo básico incorpora un procesador Snapdragon 7s Gen 3, el nuevo Fairphone 6+ contará con el chip más avanzado Snapdragon 7s Gen 4. A pesar de las dificultades del mercado mundial de semiconductores, la memoria RAM aumenta de 8 gigabayt a 12 gigabayt, mientras que el almacenamiento se mantiene en 256 gigabayt, igual que antes.

Batería, precio y perspectivas de mercado

Según los análisis técnicos, la batería de 4415 mA/soat y las cámaras principales se mantienen sin cambios respecto al modelo anterior. En realidad, el nuevo dispositivo solo se diferencia por su procesador actualizado y una mayor cantidad de memoria RAM. Sin embargo, estas mejoras también han repercutido en el precio.

El Fairphone 6 salió a la venta con un precio inicial de 600 euros, mientras que su sucesor, el Fairphone 6+, tiene un precio de 650 euros. A pesar del precio más elevado y de los cambios limitados, los smartphones de esta gama siguen atrayendo a los compradores por su carácter ecológico, la facilidad para repararlos desmontándolos y la disponibilidad de actualizaciones durante muchos años.

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Abror Shuhratov
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