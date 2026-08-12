¿Cuáles son las opciones del Paxtakor en la Liga de Campeones de la AFC Élite? El técnico rival lo reconoce

En la ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la AFC Élite, el Paxtakor de Taskent recibió al equipo jordano Al Husayn y logró una contundente victoria por 3-0. Tras este importante encuentro, el entrenador del conjunto visitante, Ahmad Hayil Ibrahim, respondió a las preguntas de los periodistas en la tradicional rueda de prensa y explicó las verdaderas razones de la derrota, así como los detalles tácticos.

«La falta de ritmo de competición y los pequeños errores decidieron el partido»

Según el entrenador del club jordano, la prolongada ausencia de partidos oficiales y el proceso de adaptación de los nuevos jugadores influyeron directamente en el resultado del encuentro:

«En la rueda de prensa previa al partido de ayer ya había mencionado especialmente nuestra falta de ritmo de competición. No hemos disputado ningún partido oficial desde mayo. Además, algunos jugadores nuevos se incorporaron al equipo hace menos de una semana. Estos factores nos perjudicaron considerablemente hoy. Ahora estamos en pleno proceso de preparación para la nueva temporada, mientras que el Paxtakor ya ha superado la mitad de su campeonato y se encuentra en un excelente estado de forma. El partido se decidió por pequeños errores sobre el terreno de juego: el Paxtakor supo aprovechar eficazmente nuestros fallos. Felicito al rival por su merecida victoria», declaró Ahmad Hayil Ibrahim.

Preguntas y respuestas en la rueda de prensa: la lógica de la táctica y los cambios

— Después de que su equipo encajara el tercer gol, realizó tres cambios de una vez. ¿No habría sido mejor hacerlos al comienzo de la segunda parte?

— Como ya expliqué, había jugadores nuevos que acababan de incorporarse a nuestra plantilla. Considero que disputar 45 minutos en un partido de tanta intensidad ya es una buena actuación y un resultado positivo para ellos. En el fútbol, los errores siempre ocurren.

— Al Husayn apenas creó hoy ocasiones peligrosas. ¿Cuál fue la razón principal? En realidad, su equipo podía jugar mucho mejor y de forma más convincente…

— El principal problema es que todavía no hemos comenzado la nueva temporada. Aunque participamos en concentraciones desde junio, no teníamos ningún ritmo de competición oficial. El Paxtakor ya está en plena temporada y en un estado de forma excelente. Teniendo en cuenta todos estos factores, comenzamos el partido con un sistema defensivo 5-4-1. Después de encajar los goles, nos vimos obligados a cambiar nuestro estilo de juego.

— ¿Cómo valora las opciones del Paxtakor en la Liga de Campeones de la AFC? ¿Qué saben en Jordania sobre el Paxtakor?

— El Paxtakor cuenta con muchos futbolistas de gran nivel y talento. Creo que puede realizar una participación muy exitosa y digna en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.