Se confirma que Chuwi engañó a sus clientes con su próximo portátil

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Se confirma que Chuwi engañó a sus clientes con su próximo portátil

El famoso fabricante chino de productos tecnológicos Chuwi vuelve a ser acusado de proporcionar información incorrecta a sus clientes. Aunque este caso no es tan grave como el reemplazo de procesadores anteriores, la diferencia entre las especificaciones anunciadas y las capacidades reales del dispositivo ha provocado críticas de los expertos. Según ixbt.com, se trata del nuevo modelo UniBook. Así lo informa también Ixbt.com.

Diferencias en la pantalla

Los especialistas de la publicación NotebookCheck probaron el nuevo ordenador portátil UniBook, que funciona con la plataforma Intel Wildcat Lake. El fabricante había anunciado que este modelo incorporaba una pantalla IPS con una cobertura del 100 % del espacio de color sRGB. Sin embargo, las pruebas de laboratorio demostraron que el panel utilizado era en realidad de una calidad considerablemente inferior y solo ofrecía una cobertura de color de alrededor del 60 %.

Aunque no se trata de un defecto especialmente grave para un portátil económico, el hecho de que la empresa haya proporcionado información falsa a los clientes ha provocado fuertes críticas. Según los expertos, exagerar deliberadamente las especificaciones técnicas vulnera los derechos de los consumidores y perjudica la reputación de la marca.

Principales características del portátil UniBook

Además del defecto detectado, este ordenador cuenta con unos parámetros técnicos específicos, entre ellos:

  • El dispositivo está equipado con un procesador Intel Core 3 304 de cinco núcleos.
  • La memoria RAM es de 8 GB.
  • El precio del portátil es de apenas 450 dólares estadounidenses.
  • El modelo destaca por ofrecer una gran autonomía.
En general, este ordenador portátil tiene un precio acorde con su modesto rendimiento. Sin embargo, las capacidades limitadas del procesador y la poca memoria RAM indican que no está diseñado para tareas exigentes.

Según la información proporcionada por NotebookCheck sobre esta situación, el fabricante intentó modificar sus especificaciones oficiales. A pesar de ello, el sitio web oficial todavía carece de información clara y completa al respecto. Los expertos recomiendan a los compradores consultar reseñas independientes y resultados de pruebas antes de adquirir dispositivos económicos.

ChuwiUniBookPortátilIntelTecnología
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Abror Shuhratov
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