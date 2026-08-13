Los astrónomos crean el mapa más grande del universo, con 5,6 billones de píxeles

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Los astrónomos crean el mapa más grande del universo, con 5,6 billones de píxeles

Un grupo internacional de científicos presentó el mapa del universo más grande y detallado de la historia de la humanidad. Este proyecto colosal abarca cerca de 4.000 millones de estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes, con un total de 5,6 billones de píxeles. Así lo cuenta Ixbt.com lo comunica.

Según ixbt.com, este amplio trabajo científico fue realizado por el equipo de DESI Legacy Imaging Surveys. Durante trece años, los especialistas reunieron en un único sistema más de 263.000 imágenes captadas por telescopios para crear esta excepcional base de datos.

Se revelan nuevas facetas del universo

Los datos recopilados abarcan los espectros visible y del infrarrojo cercano. Esto permite observar los cuerpos celestes con gran precisión y hasta el último detalle. Para la comunidad científica, una base de datos de tal magnitud representa un paso importante para estudiar más a fondo los misterios del universo.

Al principio, estas observaciones se crearon como base para DESI, un instrumento que estudia los espectros de galaxias y cuásares. Los científicos determinan la distancia hasta los objetos según el desplazamiento al rojo de su luz y convierten una imagen plana del cielo en un mapa tridimensional del universo.

Importancia científica e investigaciones futuras

El nuevo mapa no se limita al proyecto DESI, sino que servirá de base para investigaciones de amplio alcance. Las versiones anteriores de los datos ya habían sido utilizadas en más de 1.800 estudios y artículos científicos.

Ahora los astrónomos pueden utilizar este enorme conjunto de datos para buscar objetos cósmicos excepcionales, analizar la evolución de las galaxias y entrenar sistemas de inteligencia artificial. Se espera que el uso de estas bases de datos por parte de las tecnologías de inteligencia artificial impulse nuevos descubrimientos en cosmología.

Cabe destacar que el proyecto DESI continúa ampliando el mapa tridimensional del universo. Hasta abril de este año, más de 47 millones de galaxias y cuásares ya se habían incorporado con éxito al mapa en el marco del proyecto.

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Abror Shuhratov
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