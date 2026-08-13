Twitch utiliza el contenido de los streamers para entrenar la inteligencia artificial

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Twitch utiliza el contenido de los streamers para entrenar la inteligencia artificial

La famosa plataforma de streaming Twitch ha anunciado que utilizará automáticamente los vídeos de sus creadores para entrenar los modelos de inteligencia artificial de su empresa matriz, Amazon. Esta decisión fue recibida con duras críticas por parte de la comunidad de la plataforma, ya que los streamers se incorporan a este proceso por defecto sin su consentimiento y se requiere un ajuste manual específico para optar por la exclusión. Así lo informa Techcrunch.com lo comunica.

Según ixbt.com, los streamers de Twitch con miles de horas de grabaciones de audio y vídeo temen que sus voces y apariencias sean utilizadas sin su consentimiento para crear modelos de inteligencia artificial. Los usuarios de la plataforma expresaron su indignación ante esta noticia y criticaron duramente que el sistema no funcione bajo el principio de consentimiento previo (opt-in).

Protestas de los streamers y respuesta de la directiva

Durante una transmisión en directo en el canal oficial de Twitch, la jefa de relaciones con la comunidad Mary Kish y el director de producto Mike Minton se vieron obligados a responder a las preguntas de más de tres mil usuarios enfadados. Ante la pregunta en el chat de «¿Por qué no lo hicieron opcional?», Mike Minton respondió abiertamente: «Si hubiera sido opcional, nadie habría aceptado. Siendo sinceros, ese es el problema».

Los representantes de la empresa presentaron inicialmente este cambio como una configuración que permite rechazar el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial de Amazon. Sin embargo, este enfoque generó aún más malentendidos entre los streamers. Cuando un usuario preguntó si sus vídeos ya habían sido utilizados para entrenar la inteligencia artificial, Minton admitió que no sabía exactamente qué había hecho Amazon ni qué datos había utilizado.

Tendencia más amplia y método para cambiar la configuración

Al mismo tiempo, Mary Kish destacó que Twitch no es el único en esto, recordando que otros grandes gigantes tecnológicas como Meta también utilizan el contenido público de sus plataformas para entrenar la inteligencia artificial. Según ella, si las cuentas de Facebook e Instagram de un usuario están abiertas, sus datos también pueden ser dirigidos a la creación de modelos de inteligencia artificial.

La directiva de Twitch insiste en que la existencia misma de esta configuración es una respuesta a la voz de la comunidad y otorga a los usuarios el derecho a elegir. Si los streamers no desean que su contenido se utilice para entrenar la inteligencia artificial de Amazon, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ir a la configuración del canal (no al panel de creadores).
  • Seleccionar la sección de seguridad y privacidad (security and privacy).
  • Buscar la opción «Entrenamiento para inteligencia artificial» y desactivarla.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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