Mecánica orbital: Northrop Grumman prolonga la vida útil de los satélites

Una nueva generación de robots diseñados para prolongar la actividad de las naves espaciales en la órbita terrestre ha comenzado a sustituir a sus predecesores. Según ixbt.com, el Mission Extension Vehicle (MEV) de Northrop Grumman se separó con éxito del satélite de comunicaciones australiano Optus. Durante más de un año, este aparato mantuvo el satélite en la posición adecuada, permitiéndole continuar con su misión. Techcrunch.com lo informa .

Se sabe que la principal razón por la que los satélites de comunicaciones y observación dejan de funcionar no es el fallo de sus ordenadores o transceptores, sino el agotamiento del combustible necesario para mantener su posición orbital. Lanzado en 2009 y diseñado para una vida útil de 15 años, el satélite Optus pudo prolongar su actividad y seguir generando ingresos durante seis años más gracias al MEV.

Una nueva generación de robots y misiones espaciales

En julio de este año, cuatro nuevos aparatos de Northrop fueron puestos en órbita mediante el vehículo lanzador SpaceX Falcon 29. Uno de ellos es el Mission Robotic Vehicle (MRV), equipado con dos manipuladores avanzados y desarrollado por la DARPA, la agencia estadounidense de investigación militar. Los otros tres, denominados Mission Extension Pods (MEP), son satélites más pequeños dotados de sistemas de propulsión modulares.

Actualmente, estos cuatro aparatos se dirigen a sus órbitas objetivo, situadas a unos 27 000 miles sobre la superficie terrestre. Según el plan, en 2027 el MRV acoplará uno de los pods MEP al satélite Optus mediante sus brazos robóticos. Esto permitirá que el aparato siga funcionando durante muchos años más en órbita.

Estabilidad en el espacio y un nuevo modelo de negocio

La reducción de los costes de lanzamiento y del precio de los componentes espaciales está convirtiendo las misiones de reparación orbital en una realidad. Según Casey Wong, director de logística y servicios de Northrop, el objetivo principal es convertir el espacio en un entorno sostenible mediante una infraestructura que permita reparar, prolongar la vida útil o modernizar los satélites.

Actualmente hay dos aparatos MEV en órbita. Lanzados en 2019 y 2020, han proporcionado diez años de servicio a tres clientes, incluidos dos vehículos espaciales Intelsat y un satélite Optus. El MEV-1 permanecerá en una órbita de estacionamiento a la espera de su próximo cliente, mientras que el MEV-2 seguirá unido a su cliente Intelsat hasta 2030.

El nuevo aparato MRV representa una evolución significativa del modelo de negocio. A partir de ahora, los operadores de satélites comprarán pods MEP que permanecerán conectados de forma permanente a sus naves espaciales. Esto permitirá al MRV prestar servicio simultáneamente a varios vehículos, reduciendo el coste del servicio.

Estas operaciones complejas requieren capacidades tecnológicas avanzadas. Dos aparatos que se desplazan a miles de miles por hora deben aproximarse de forma autónoma y acoplarse con seguridad. Mientras que los aparatos MEV utilizan una sonda especial para conectarse a las toberas de los satélites, los MRV deberán acoplar cuidadosamente los pods MEP mediante sus brazos robóticos.