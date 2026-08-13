Roberto De Zerbi revela los detalles del fichaje de Sandro Tonali

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha explicado cómo logró superar al Arsenal y al Manchester City en la lucha por fichar al centrocampista italiano Sandro Tonali. Según informa Goal.com, este traspaso cifrado en 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 115 millones de euros) está llamado a convertirse en la piedra angular de un nuevo proyecto para el club londinense. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

A sus 26 años, Sandro Tonali militaba en el Newcastle desde el verano de 2023, habiendo disputado 110 partidos y anotado 10 goles. Asimismo, conquistó la Copa de la Liga inglesa (EFL Cup) en la temporada 2024-2025. Su contrato de larga duración con el Tottenham se extiende hasta 2032, consolidando este traspaso como una pieza central en los planes tácticos de futuro de Roberto De Zerbi.

Un enfoque personal detrás del fichaje

En una entrevista concedida a Sky Sport Italia, Roberto De Zerbi destacó que el proceso para convencer al jugador fue transparente y sincero. El técnico señaló que siempre expresa su opinión con franqueza a los futbolistas y que confiaba plenamente en que Tonali podía convertirse en un líder en cualquier equipo. De Zerbi recordó que seguía a su compatriota desde que este debutó a los 18 años en su Brescia natal.

La atención personal del entrenador y el proyecto deportivo ofrecido por el Tottenham jugaron un papel decisivo en la materialización de este traspaso. De Zerbi le dejó claro a Tonali que se le asignaría un rol de liderazgo fundamental en el proceso de reconstrucción del equipo, y fue precisamente este enfoque el que se impuso al interés de otros clubes competitivos.

El inicio de una nueva era en el Tottenham

Roberto De Zerbi asumió las riendas del Tottenham en marzo de 2026 en una situación muy compleja. Por aquel entonces, el equipo luchaba por la permanencia en la Premier League. El técnico de 47 años, que previamente había clasificado al Brighton a competiciones europeas por primera vez en su historia, logró salvar al club londinense del descenso.

A juicio del entrenador, si la temporada pasada se trató de una mera lucha por la supervivencia, la campaña actual representa una oportunidad propicia para cimentar bases sólidas en el campeonato más complejo de Europa. Su experiencia en el Brighton y el Marsella le ha servido para soportar la presión del fútbol inglés, pero en el Tottenham afronta un desafío singular.

Espíritu de equipo y planes de futuro

En su filosofía táctica, De Zerbi concede una gran importancia a la cohesión colectiva entre los futbolistas. Destacó que en la cultura del fútbol inglés no se realizan tantas concentraciones conjuntas como en Italia, pero que para alcanzar resultados trascendentales es imprescindible que los jugadores pasen tiempo juntos y fortalezcan sus vínculos mutuos.

Tomando como ejemplo el éxito de la selección argentina en la Copa del Mundo, el estratega señaló que tan importante como el estilo de juego es el espíritu de solidaridad dentro del plantel. Se espera que la llegada de un jugador con la experiencia y el carácter de Sandro Tonali supla las carencias del Tottenham tanto sobre el césped como en el vestuario.