Las nuevas marcas de agua de Anthropic provocan el descontento de los usuarios

Anthropic, una de las empresas líderes del sector de la inteligencia artificial, ha comenzado a añadir códigos secretos —marcas de agua digitales— a los textos generados por su chatbot Claude. Esta nueva política se ha implementado de acuerdo con el Código de Transparencia previsto por la legislación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial (EU AI Act), que obliga a las empresas tecnológicas a marcar los contenidos generados o editados con ayuda de la inteligencia artificial de forma que puedan ser detectados por los sistemas informáticos. Techcrunch.com lo informa .

Mientras los reguladores europeos se muestran satisfechos con el cumplimiento de este requisito, algunos usuarios de inteligencia artificial expresan su firme rechazo a la decisión. En particular, los debates sobre el tema se han intensificado en la plataforma Reddit, donde los usuarios plantean opiniones muy diversas y contradictorias. Algunos consideran esta medida una amenaza para la privacidad y las libertades, mientras que otros la aceptan como algo normal.

La protesta en las redes sociales

Según la información difundida por ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, el usuario conocido con el seudónimo visionode calificó este sistema de medida dirigida contra los usuarios comunes a escala mundial. En su opinión, los usuarios avanzados pueden ocultar las huellas reelaborando o parafraseando las respuestas de Claude mediante otros servicios de inteligencia artificial, mientras que los usuarios medios no pueden ocultar su identidad.

Los críticos señalan que, debido a esta marca de agua digital, personas comunes que utilizan la ayuda de Claude en sus estudios o trabajo podrían quedar expuestas. En particular, se estima que un estudiante que haya usado el chatbot para reorganizar un fragmento de texto o escritores que busquen sinónimos durante un bloqueo creativo podrían enfrentar dificultades en este proceso.

La opinión de los expertos y la cuestión ética

Sin embargo, la reacción de otros internautas y observadores ante estas protestas no es especialmente positiva. Según los expertos, estas marcas de agua no supondrían ningún problema para un periodista que resumiera con inteligencia artificial la transcripción de doscientas páginas, siempre que no copiara el resumen de forma ciega y palabra por palabra en su propio artículo.

El mismo enfoque también resulta válido en los estudios y el trabajo. Copiar directamente las respuestas de Claude en el propio trabajo, sin ninguna edición ni aportación personal, contradice en realidad las normas éticas. Por eso, la mayoría de los usuarios de Reddit recomendó a las personas descontentas actuar con más moderación y utilizar correctamente la tecnología.