Mikel Arteta reacciona a los rumores de fichaje de Myles Lewis-Skelly

El entrenador del Arsenal londinense, Mikel Arteta, comentó la sólida actuación del joven talento Myles Lewis-Skelly en el amistoso contra el Como, así como su reacción a los rumores de fichaje. Según informó Standard Sport, en las últimas semanas clubes como Chelsea y Manchester United se habían interesado por el canterano y habían ofrecido la posibilidad de hacerse con sus servicios. Sin embargo, el joven centrocampista disipó todas las dudas con su actuación sobre el terreno de juego y su emotiva celebración. Goal.com informa de ello.

En el último partido de preparación del Arsenal antes de la temporada, los Gunners empataron 1-1 contra el Como, dirigido por Cesc Fàbregas. Myles Lewis-Skelly abrió el marcador al aprovechar un error del guardameta rival, Jean Butez, y enviar el balón al fondo de la red. Nada más marcar, el jugador se dirigió hacia las gradas, hizo un corazón con las manos y besó el escudo del club que lleva en el pecho. Este gesto sincero dejó claro que el joven, que defiende los colores del Arsenal desde los ocho años, está dispuesto a continuar en el club.

Arteta elogia la emoción de los jóvenes y el trabajo de la cantera

En la rueda de prensa posterior al partido, Mikel Arteta se refirió especialmente a la actuación y las emociones del joven centrocampista del equipo. Según el técnico, esta actitud demuestra el grado de compromiso del futbolista con su trabajo, mientras que siempre es fundamental prestar atención a los jugadores formados en el club.

Arteta declaró en su entrevista: «¿Emoción? Marcar un gol siempre es agradable. Es un jugador muy emocional. Recuerdo muy bien su acción sobre el terreno de juego. Que haya interés por nuestro jugador es una buena señal». El entrenador también destacó el eficaz trabajo de la academia Hale End y añadió que ofrecer oportunidades a los jóvenes talentos y confiar en ellos es una parte fundamental de la política del club.

Bruno Guimarães debuta con el Arsenal

El encuentro también quedó en la memoria de los aficionados londinenses por otro acontecimiento importante. Bruno Guimarães, uno de los grandes fichajes del equipo, disputó sus primeros minutos y debutó después de incorporarse al club por 75 millones de libras. Mikel Arteta dio entrada al centrocampista brasileño al comienzo de la segunda parte, junto a Martin Ødegaard y Viktor Gyökeres.

La llegada de nuevos fichajes y la irrupción de los canteranos en el primer equipo demuestran la seriedad de los objetivos del Arsenal para la próxima temporada. Arteta volvió a confirmar que confiar en los jóvenes es el camino para alcanzar grandes resultados y mostró que el equipo está plenamente preparado para la nueva campaña.