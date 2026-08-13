Presentados los Google Pixel 11 Pro y 11 Pro XL: lo que se sabe de los nuevos buques insignia

Google ha presentado oficialmente sus nuevos smartphones insignia, los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. Según ixbt.com, pese a su elevada política de precios, las versiones básicas de los nuevos dispositivos cuentan con menos RAM que los modelos del año pasado, algo que ha llamado la atención de los usuarios. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La nueva serie de smartphones incorpora varios cambios importantes, entre ellos un procesador renovado y mejores capacidades de pantalla. Sin embargo, el enfoque adoptado para la capacidad de almacenamiento y la RAM está siendo debatido por los especialistas.

Características y capacidades técnicas

Mientras la competencia se intensifica en el mercado de smartphones, Google ha equipado sus buques insignia con el nuevo procesador Tensor G6. Este chip se basa en siete núcleos de procesador en una configuración 1+4+2. Los parámetros de las pantallas también han mejorado notablemente.

El modelo más pequeño cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas y resolución 1280p, mientras que la versión más grande incorpora una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución de 1344p. En ambos casos, la frecuencia de actualización oscila entre 1 y 120 Hz, y el brillo máximo alcanza los 3600 cd/m².

Memoria y capacidades de la batería

Según ixbt.com, es positivo que las versiones básicas de los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL dispongan de 256 GB de almacenamiento. Sin embargo, la cantidad de RAM es de solo 12 GB, frente a los 16 GB del año pasado. Solo las versiones superiores con mayor capacidad de almacenamiento incluyen 16 GB de RAM.

En cuanto a la capacidad de las baterías, no se aprecian cambios: los dispositivos incorporan baterías de 4850 y 5115 mAh. El Pixel 11 Pro admite carga por cable de 30 W, mientras que el Pixel 11 Pro XL admite hasta 45 W. Ambos smartphones ofrecen carga inalámbrica de 25 W.

Cámaras y política de precios

En el apartado óptico, los buques insignia cuentan con un módulo de triple cámara. Incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, una cámara periscópica de 48 megapíxeles con zoom óptico 5x y un objetivo ultra gran angular de 48 megapíxeles con enfoque automático. La cámara frontal utiliza un sensor de 42 megapíxeles.

Los dispositivos están protegidos contra el agua y el polvo según la norma IP68 y son compatibles con las tecnologías Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Los smartphones estarán disponibles en negro, verde claro, oliva y melocotón. El precio inicial del modelo pequeño es de 1100 dólares, mientras que el grande parte de 1300 dólares.