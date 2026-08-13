El capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de Madrid

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El capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de Madrid

El club londinense Tottenham ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Atlético de Madrid para el traspaso de su capitán y defensa central, Cristian Romero. Según Sky Sports, el importe del fichaje asciende a 34,2 millones de libras esterlinas, además de posibles bonus relacionados con el rendimiento. Este acuerdo supone un cambio importante para el equipo del norte de Londres, que se prepara para desprenderse de uno de sus jugadores más importantes. Sobre el asunto, Goal.com informa .

Según las condiciones del traspaso, el Tottenham también se ha asegurado el derecho a recibir el 15 % de los ingresos de una futura venta del jugador a otro club. El gigante español llevaba mucho tiempo interesado en los servicios del defensa argentino. Durante el mercado de fichajes, quedó claro que el club inglés no se opondría a dejar marchar a su capitán si recibía una oferta adecuada.

Detalles del traspaso y competencia

Según Goal.com, Cristian Romero prefirió continuar su carrera en el Atlético de Madrid pese a haber recibido ofertas serias de otros grandes clubes europeos. El Inter de Milán y el gran rival del Tottenham, el Arsenal, también pretendían hacerse con el jugador. Sin embargo, Diego Simeone finalmente logró incorporar a su equipo al futbolista que deseaba.

Cabe recordar que Cristian Romero llegó al Tottenham en el verano de 2021 cedido por el Atalanta. Al año siguiente, el club londinense compró definitivamente sus derechos. Aunque su contrato con el club estaba vigente hasta el verano de 2029, el defensa decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Éxitos y dificultades en el equipo londinense

Durante sus cinco temporadas en el Tottenham, el futbolista argentino disputó un total de 124 partidos y marcó 12 goles. Su etapa en el club londinense será recordada por su importante contribución a la conquista de títulos, incluida la Liga Europa en la temporada 2024-2025.

Al mismo tiempo, la trayectoria de Romero en la Premier League estuvo marcada por su gran calidad técnica y su estilo de juego contundente, así como por problemas disciplinarios. Pese a recibir una tarjeta roja en la liga la pasada temporada, el defensa de 28 años disputó 32 partidos importantes en los momentos difíciles del equipo, en los que marcó 6 goles y dio 4 asistencias. Su estilo intenso e intransigente le ganó el cariño de muchos aficionados, aunque en algunas situaciones también generó dificultades para el equipo.

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