Fermi, empresa de IA y energía nuclear, elige a su nuevo director

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Fermi, empresa de IA y energía nuclear, elige a su nuevo director

Fermi, empresa especializada en suministrar energía nuclear a la inteligencia artificial, anunció el nombramiento de su nuevo director ejecutivo. Lee McIntire, exdirector de la startup nuclear TerraPower, fundada por Bill Gates, asumió el cargo. El medio ixbt.com informó sobre ello. Techcrunch.com también lo comunicó.

El nombramiento del nuevo director se produjo más de tres meses después de que uno de los fundadores de la empresa, Toby Neugebauer, fuera apartado de su cargo. En aquel momento, Fermi describió los importantes cambios en la dirección y la nueva sede corporativa en Dallas como parte de su estrategia «Fermi 2.0».

Según los datos disponibles, hasta ahora Lee McIntire había ejercido como miembro independiente del consejo de administración de Fermi. Durante su carrera también fue director ejecutivo de CH2M Hill y TerraPower, y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos de infraestructura.

Una nueva etapa para los proyectos de Fermi

Fermi America, fundada por el exsecretario de Energía de Estados Unidos Rick Perry, está construyendo en Amarillo, Texas, un enorme campus de inteligencia artificial llamado Project Matador. El proyecto contempla utilizar reactores nucleares especialmente diseñados para suministrar electricidad de forma continua a grandes centros de datos.

Según Marius Haas, presidente del consejo de administración de la empresa, la próxima etapa de Fermi estará centrada por completo en la construcción y el suministro de energía. Lee McIntire es un especialista con 40 años de experiencia en la ejecución de proyectos grandes y complejos dentro de los plazos y el presupuesto establecidos, cumpliendo plenamente los requisitos de seguridad.

Subida del precio de las acciones

Los inversores recibieron positivamente los cambios en la dirección y las últimas decisiones empresariales. En particular, el lunes se anunció que Fermi había firmado con TensorWave su primer contrato vinculante con un cliente para el campus Project Matador.

Tras estas noticias, el valor de las acciones de la empresa ha aumentado cerca de un 23 % desde el lunes. Según los analistas, la llegada de una dirección experimentada y la firma de los primeros contratos reales de suministro energético podrían iniciar un periodo de crecimiento estable para esta joven empresa tecnológica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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