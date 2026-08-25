Apple abandona su plan de modificar la función Hide My Email

Apple ha renunciado a un cambio controvertido planeado para su función de privacidad Hide My Email, destinada a los usuarios de pago de iCloud+. Inicialmente, la empresa planeaba cambiar el dominio de las direcciones de correo electrónico desechables, pero esta decisión fue cancelada tras las fuertes protestas de los usuarios. Según ixbt.com, el servicio mantendrá su estado anterior y las direcciones ya no quedarán expuestas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Como recordatorio, la función Hide My Email permite registrarse en diversos sitios web y servicios sin revelar la dirección de correo electrónico personal. El sistema genera automáticamente una dirección de correo electrónico única y temporal, y redirige los mensajes entrantes a la bandeja de entrada principal del usuario. Esta es una herramienta esencial para garantizar la seguridad de los datos personales en la red.

¿Por qué el nuevo dominio causó críticas?

A principios de este año, Apple anunció su intención de trasladar a los usuarios del servicio del dominio @icloud.com a una nueva dirección @private.icloud.com. Sin embargo, los usuarios de Reddit y otras redes sociales señalaron que este cambio reduciría drásticamente la eficacia de la herramienta de privacidad. Se criticó que el nuevo dominio permitiría a los recursos de Internet identificar más fácilmente las direcciones de correo electrónico falsas de los usuarios y rechazar su registro.

La principal ventaja del servicio original era que las direcciones de correo electrónico confidenciales creadas eran indistinguibles de las de los usuarios comunes de @icloud.com. El cambio de dominio podría haber socavado la idea fundamental del servicio. No obstante, esta función sigue permitiendo a las autoridades, cuando es necesario, identificar quién está detrás de una dirección falsa.

¿Qué hay detrás de la decisión de Apple?

El lunes, los representantes de la empresa confirmaron oficialmente que las direcciones de Hide My Email permanecerán en el dominio @icloud.com. Apple no mencionó las razones exactas de esta decisión. Sin embargo, según John Gruber, autor de la publicación Daring Fireball que informó sobre este cambio por primera vez, los propios empleados de la empresa se opusieron a esta modificación desde el principio.

Asimismo, este año, la publicación 404 Media informó que se había descubierto un error grave en la función Hide My Email. Según el informe, los correos rechazados como spam revelaban las direcciones de correo electrónico reales de los usuarios. Apple solo logró corregir este error un año después de haber sido notificado.