Apple presenta sus chips más potentes, M5 Ultra y M6

Apple ha anunciado dos procesadores avanzados, los chips M5 Ultra y M6, destinados a sus nuevos Mac Mini y Mac Studio. Según ixbt.com, el M5 Ultra, calificado por la empresa como el "chip más potente", está diseñado para tareas pesadas de IA. Combina dos chips M5 Max, convirtiéndose en el primer procesador de cuatro chips de Apple. Así lo informa Techcrunch.com informa.

El nuevo procesador M5 Ultra cuenta con un CPU de hasta 36 núcleos, un GPU de hasta 80 núcleos y un ancho de banda de memoria unificada de 1,2 TB por segundo. Esta cifra supone un aumento del 50 % respecto al chip M3 Ultra lanzado hace aproximadamente un año y medio. Este procesador está destinado a profesionales que requieren una alta potencia de cálculo para renderizado 3D complejo, efectos visuales y la ejecución de modelos de IA avanzados.

Chip M6 y eficiencia energética

Si bien el M5 Ultra está dirigido a usuarios profesionales, el chip M6 está optimizado para usuarios cotidianos y tareas comunes. Sri Santhanam, vicepresidente de ingeniería de silicio de Apple, declaró que el M6 se basa en un proceso tecnológico moderno de 2 nm, e incluye un nuevo complejo de CPU, dos núcleos adicionales de CPU y GPU, así como un sistema Neural Engine de 16 núcleos duplicado.

Con un complejo de CPU de 12 núcleos, dos más que el chip M5, el procesador M6 permite aumentar el rendimiento del GPU para IA en casi un 30 %. Esto mejora significativamente la velocidad de procesamiento de consultas al trabajar con grandes modelos de lenguaje (LLM) ejecutados localmente en el dispositivo.

IA local y capacidades de seguridad

En su comunicado de prensa, Apple destacó que los desarrolladores pueden utilizar estos nuevos chips y herramientas para ejecutar y ajustar grandes modelos de IA directamente en los dispositivos Mac. Las herramientas de desarrollo y los frameworks de la empresa optimizan automáticamente el rendimiento entre el CPU, el GPU y el Neural Engine.

Aunque Apple se ha quedado un poco atrás respecto a sus competidores en la creación de su propio modelo de IA —en particular, la esperada actualización de Siri basada en la tecnología Google Gemini—, la empresa siempre ha sido líder en garantizar la privacidad del usuario. El enfoque de procesamiento de datos en el propio dispositivo, sin depender de la nube, como en Face ID y Touch ID, garantiza la seguridad en este ámbito.

Del mismo modo, el enfoque de Apple en las tareas de IA local es importante porque ofrece a los desarrolladores un entorno seguro y controlado para experimentar con nuevas herramientas de IA. Los nuevos Mac Mini ya están disponibles para reserva desde 899 dólares, y las entregas comenzarán el 22 de septiembre.